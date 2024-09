Slovenci s porazom proti Latviji pokvarili možnosti za nastop na OI

OGLAS

Slovenska hokejska reprezentanca je neuspešno začela lov na svoje tretje olimpijske igre. Na prvi tekmi kvalifikacij je izgubila proti Latviji, a se ni osramotila, proti favorizirani domači reprezentanci, ta je igrala praktično z vsemi hokejisti, ki so lani osvojili tretje mesto na svetovnem prvenstvu elitne divizije, se je večji del tekme enakovredno borila. A poleg slabega začetka druge tretjine so bile zanjo usodne napake, ki so domačim omogočale številčno prednost na ledu, izkoristili so kar tri od sedmih "power playev". Slovenija je s porazom bolj ali manj izgubila realne možnosti za uvrstitev na igre, kjer bo igrala le prvouvrščena ekipa skupine, tako da zdaj ni odvisna od svojih izidov na tekmah proti Franciji v petek in Ukrajini v nedeljo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Slovenci so se ekspresno znašli v zaostanku. Že v prvi minuti je Jan Urbas storil prekršek, moral na kazensko klop, vratar Gašper Krošelj pa je klonil že po prvem nevarnejšem strelu, od daleč ga je premagal branilec Uvis Janis Balinskis. Toda Slovenci so hitro našli odgovor, popravili napako in tekmo spet postavili v izhodiščni položaj. Zato je bil zaslužen Rok Tičar, ki je v srednji tretjini prestregel plošček, nato pa z močnim in natančnim strelom zadel levi spodnji kot vrat vratarja Kristrsa Guldevskisa.

Jan Urbas FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Varovanci Eda Terglava so tako hitro ustavili nalet gostiteljev, v prvi tretjini so bili povsem enakovredni. Imeli so nekaj priložnosti, v osmi minuti odbitka po strelu Jana Drozga še v treh poskusih niso spravili v mrežo. Za to bi lahko bili kaznovani v dve minuti pozneje, ko je Rodrigo Abols sam pridrsal pred Krošlja, a je ta dobil medsebojni dvoboj. Dobre štiri minute pred koncem so imeli domači spet igralca več, izključen je bil Žan Jezovšek, Slovenija je v času njegove kazni zdržala napade, a takoj, ko se je na led vrnil Jezovšek, je moral na klop še Matic Podlipnik. Tretjo izključitev pa so Latvijci spet kaznovali, z neposredne bližine je po poskusu Abolsa plošček v mrežo potisnil Rudolfs Balcers.

Selektor slovenske hokejske reprezentance Edo Terglav FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Če so se v uvodni tretjini gosti še dokaj enakovredno kosali - premoč v strelih domače ekipe je bila predvsem posledica izključitev, pa to ne velja za začetek druge. Gostitelji so takoj izvedli pritisk, gol je visel v zraku, padel pa v šesti minuti, ko je po strelu Martinsa Dzierkalsa Krošelj, ki je pred tem in tudi po tem večkrat reševal ekipo, nekoliko nespretno posredoval.

Gašper Krošelj je ubranil dobil štiri zadetke, Latvijci so streljali kar štiriinpedesetkrat. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Po prejetem golu Slovenci še nekaj časa niso prišli k sebi, na začetku drugega dela pa se vendarle znebili pritiska, Žiga Jeglič je imel priložnost za znižanje zaostanka, a ploščku ni našel poti v mrežo. To v 34. minuti ni uspelo niti Robertu Saboliču, ki pa je v napadalni akciji vsaj izsilil izključitev domačega napadalca. Številčne premoči niso izkoristili, a so bili uspešnejši, ko se je izključeni igralec vrnil na led. Na 2:3 je znižal Luka Maver, prvi poskus mu je vratar ubranil, a se mu je plošček odbil na palico, drugi strel pa je bil bolj natančen.

Luka Maver FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Toda izid 2:3, ni bil tudi izid po dveh delih tekme, Latvijci so v 39. minuti namreč dosegli še en gol. Spet ob igralcu več na ledu, spet je bil izključen Urbas, dvema podajama pa je zadetek dodal Abols. Izključitve slovenskih igralcev so se nadaljevale tudi v zadnji tretjini, čeprav domači niso bili več tako učinkoviti, pa so prekinjale ritem slovenski ekipi. Ta je imela nekaj priložnosti, enako velja za domačo, a izid se ni spremenil. Proti koncu je bilo vse več nervoze med igralci, zato ni manjkalo niti boksarskih obračunov in rokoborskih prijemov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči