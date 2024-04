Slovenci še bolj prepričljivo razbili Avstrijce v Beljaku

Slovenski selektor Edo Terglav je po prvi tekmi v Tivoliju napovedal, da bo danes ponudil priložnost tudi tistim igralcem s širšega seznama, ki v četrtek niso igrali. Med vratnicama je bil tako danes Žan Us , potem ko je na prvi tekmi branil Gašper Krošelj . Predvidoma v soboto bo Terglav naredil tudi prvi rez in skrajšal seznam reprezentantov pred tretjim tednom priprav.

Slovenski hokejisti so drugi teden priprav na SP v Bolzanu oplemenitili še z prvima testnima tekmama. Prvi nasprotniki so bili severni sosedje, ki so sicer še v zelo zgodnjem obdobju priprav in še nimajo na voljo vseh najboljših igralcev za SP elitne skupine čez mesec dni.

Delo so Slovenci v beljaški mestni dvorani dokončali v zadnji tretjini. Vratarja Thomasa Höneckla - ob 16 slovenskih strelih na gol je klonil kar šestkrat - sta premagala še Jan Drozg v 44. in Ken Ograjenšek v 52. minuti. "Res smo izkoristili to, kar so nam dali danes z igralcem več in na koncu smo se veselili zmage. Igra 5-5 nam ni stekla, smo pa dobro odigrali 'power play', kar je dobro za samozavest. Včeraj smo zelo dobro začeli in dali tri hitre gole, danes pa malo bolj počasi, prva tretjina je bila težka, potem pa je steklo. Videti je bilo lahko, a moramo biti zbrani," je po tekmi za Hokejsko zvezo Slovenije dejal strelec treh golov Kuralt. Po podatkih HZS je njegov "hat-trick" v razmaku pet minut in 32 sekund najhitrejši v zgodovini slovenske moške članske izbrane vrste.

Potem ko so Slovenci večino dela za četrtkovo zmago opravili v prvi tretjini, so bili danes podobno učinkoviti v drugi. Tekmece je v 21. minuti načel Matic Podlipnik , potem pa je sledil strelski večer Anžeta Kuralta . Zadel je v 32. in 34. minuti - obakrat ob številčni prednosti, na ta način je padel tudi prvi gol na tekmi - ter še v 37., ko je bilo na semaforju že 0:4.

"Avstrijci so danes doma začeli bolje in bili bolj agresivni, mi smo imeli malo uspavano prvo tretjino. A smo si rekli, tole ni naš hokej, moramo več drsati. Igrali smo bolj preprosto in tudi pri 'power playu' je bila velika razlika od včeraj. Zadovoljen sem, tudi mladi so se izkazali, starejši so prevzeli vodenje in gremo v smer, kot smo si želeli," pa je dodal selektor Terglav.

Do SP, ki se bo v Bolzanu začelo 28. aprila, Slovence med pripravami čakajo še štiri testne tekme, vse v gosteh. Naslednji teden 18. in 19. aprila bodo v Bytomu dvakrat igrali s Poljaki, 24. in 25. aprila pa še dvakrat proti Franciji.