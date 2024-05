Slovenci v boju za prvo mesto klonili proti Madžarom

Slovenija si je že po razpletu petkovih tekem priborila eno od prvih dveh mest, ki vodita v višji rang tekmovanja, tako da je sosedski obračun odločal le o tem, ali bo prva ali druga. Pomembnejša je bila tekma za Madžare, saj so morali zmagati, če so želeli napredovati.

Začetek je bil po okusu slovenskih navijačev. Terglavovi izbranci so stisnili tekmece, Madžari so bili v prvih minutah nebogljeni, a so potem iz prve prave akcije na tekmi zadeli, ko je Gašperja Krošlja premagal Janos Hari.

V nadaljevanju je bila podoba na ledu obratna. Madžari so pritiskali, Slovenci so se krčevito branili, so pa potem tudi sami dosegli gol ob trenutkih največje premoči tekmecev. V 26. minuti so Madžari pred golom nepravilno ustavili Roka Tičarja, sodnik je že dvignil roko za kazen, a je Tičar, ko je že ležal na ledu, s palico še zbezal plošček proti golu ter presenetil vratarja Benceja Balisza.

Nadaljevanje je bilo po slovenskih notah, a brez novega zadetka, blizu pa so bili Rok Macuh, Robert Sabolič in Marcel Mahkovec. V zadnji tretjini so Madžari manj tvegali, saj bi jim tudi neodločen izid še prinesel možnost za zmago v dodatnem delu. Ob koncu pa so jim delo olajšali Slovenci z dvema zaporednima kaznima. Na klop sta sedla Žiga Mehle in Kristjan Čepon. Ob prvi so se Slovenci ubranili, ob drugi pa je odbitek v nebranjen del vrat pospravil Kristof Papp.