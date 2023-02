Slovenci v Bolzanu zmagali še tretjič

Turnir v Bolzanu je bil za izbrance Matjaža Kopitarja pomemben test. Selektor je tokrat že imel na voljo večino standardnih reprezentantov, kar še zlasti velja za obrambo in vratarje, v napadu pa so nekateri ključni igralci manjkali. Po drugi strani pa je tokrat spet ponudil priložnost nekaterim mladim, ki so jo tudi dobro izkoristili.

Slovenija je uspešno končala nastope na pripravljalnem turnirju v Bolzanu. Premagala je vse tri tekmece, gostitelje Italijane po podaljšku z 1:0, Korejce kar z 10:0 in danes še Madžare po kazenskih strelih z 2:1. Slovenci so tako osvojili prvo mesto na turnirju, priprave na elitno majsko elitno svetovno prvenstvo v Rigi pa bodo nadaljevali aprila, ko bodo na vrsti tudi še zadnje posamezne prijateljske tekme.

Na prvih dveh tekmah je Slovenija strla tekmeca z različnima pristopoma, trdne in agresivne Italijane ob koncu z golom v podaljšku, Južno Korejo pa s hitrim začetkom in goli že v uvodnih minutah.

Danes je bila na vrsti še Madžarska, tradicionalni tekmec Slovenije, ki pa tudi dobro pozna Kopitarjeve izbrance. Tako ni bilo presenetljivo, da je šla tekma v podobno smer kot prva z Italijani. Madžari so imeli sicer terensko premoč, Slovenija pa trdno obrambo in zelo razpoloženega vratarja Luko Gračnarja. Ta je danes po Južni Koreji dobil drugo priložnost na turnirju – proti Italiji je branil Gašper Krošelj –, na koncu pa je ustavil 33 madžarskih strelov.

Po izenačeni uvodni tretjini so Madžari pritisnili v drugi in bili zelo nevarni predvsem ob treh prednostih z igralcem več. A Gračnar je nekajkrat odlično posredoval in ni dovolil zadetka. Sloveniji se je najlepša priložnost ponudila prav v trenutkih, ko je imela na ledu igralca manj. Jaka Sodja je ušel v protinapad, Madžari so ga nepravilno ustavili, a je potem tudi Bence Balizs ubranil kazenski strel Sodji.

V tretji tretjini pa je za prvi zadetek na tekmi poskrbela mlada slovenska linija. Balisz je prvi strel Marcelu Mahkovcu še ubranil, potem pa je odbitek v gol pospravil Luka Gomboc. Štiri minute pozneje je uspelo zadeti tudi Madžarom, po vratnici je v 50. minuti plošček v gol porinil Peter Vincze, kar je bil sploh prvi prejeti zadetek Slovenije na turnirju.

Podaljšek ni prinesel odločitve, pri kazenskih strelih pa se je na slovenski strani spet izkazal Gračnar, ki ni prejel nobenega gola. Na slovenski strani je bil uspešen Žiga Pance, kar je bilo dovolj za končno zmago.