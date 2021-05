Risi v pomlajeni zasedbi in dolgem premoru nabrušeni za boj

Zbor za turnir, ki so ga pri Hokejski zvezi Slovenije (HZS) poimenovali "Premagaj covid", se je začel pred dvema tednoma na Bledu. Takrat je na domači sceni še potekal finale državnega prvenstva, zdaj so se zasedbi risov pod vodstvom Kopitarja pridružili še nekateri udeleženci finala iz moštev Sij Acroni Jesenice in SŽ Olimpija. Matjaž Kopitarje že ob začetku zbora napovedal, da tokrat namenoma ni vseh najboljših, na katere bo poleti računal v olimpijskih kvalifikacijah. Prosto so dobili nekateri najbolj izkušeni, na katere pa seveda računa čez nekaj mesecev.

Poseben poudarek pa bo namenil tudi oceni, kaj zmorejo in kako se pod večjim pritiskom znajdejo mlajši igralci in tisti, ki v klubih niso v vodilnih vlogah.

'Po teh treh treningih sem pozitivno presenečen'

"Zelo dobro je, da smo se zbrali. Nekaj poškodb je, nekateri bi bili zraven, če ne bi bili poškodovani. Zadovoljen sem s temi, ki so tukaj, in tudi po teh treh treningih sem pozitivno presenečen," je po četrtkovem treningu dejal selektor Kopitar.

Med mlajšimi bodo pod drobnogledom predvsem Aljaž Predan, Luka Maver in Rok Kapel, pa tudi sveži jeseniški junak zmage v DP Bine Mašič. A selektor poudarja, da si slednji vabila ni zaslužil z golom za zmago Jeseničanov:"Bine je bil najvidnejši igralec na zadnjem SP do 18 let v Belorusiji. Pomagali so mi tudi skavti drugih ekip, ki so opozorili nanj. In ni tukaj zaradi tega gola, ampak zaradi znanja in talenta. To si je zaslužil, za nas pa je test, koliko je sposoben na najvišji ravni."

Naboja ne bo manjkalo

Čeprav turnir ni svetovno prvenstvo, se Kopitar ne boji za pravi pristop.

"Tekmovalnega naboja ne bo manjkalo. Tekem nočeš izgubiti, ti fantje to vedo in tako razmišljajo. To je sicer pripravljalni turnir, tudi Avstrijci imajo mlajšo ekipo. A mi se ne obremenjujemo z njimi, razmišljamo o sebi. Naboja ne bo manjkalo, dobra tekma bo," pa se je že ozrl k sobotni uvodni tekmi.

V ekipi so vratarji Gašper Krošelj, Matija Pintarič, Luka Gračnarin Žan Us, branilci Matic Podlipnik, Klemen Pretnar, Žiga Pavlin, Jurij Repe, Kristjan Čepon, Aljoša Crnovič, Nejc Stojan, Mašič, Aleksandar Magovacin Miha Štebihter napadalci Luka Kalan, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Gregor Koblar, Kapel, Predan, Maver, Nik Simšič, Tadej Čimžar, Žiga Pešut, Žan Jezovšek, Blaž Tomaževič, Jaka Šturmin Jaka Sodja.

Prvič po lanskem februarju

Reprezentanca je v teh dneh sicer zbrana prvič po lanskem februarju. Takrat so Slovenci igrali na domačem olimpijskem kvalifikacijskem turnirju in si zagotovili nadaljevanje na zadnji stopnji pred igrami v Pekingu. Potem pa je prišla epidemija in temeljito spremenila vse načrte. Odpadli sta tako lansko SP kot tudi letošnje, ki so ga pri Mednarodni hokejski zvezi (Iihf) sprva prestavili za eno leto, pa potem spet odpovedali. Prestavljene so tudi olimpijske kvalifikacije, ki bodo po novem letos poleti na Norveškem, prav to pa je glavni cilj v sezoni in turnir v Tivoliju bo prva stopnica priprav na poti do tja. Avgusta se bo Slovenija na Norveškem borila z Dansko, Norveško in Južno Korejo.

Turnir v Ljubljani bo potekal med 15. in 21. majem, na njem pa bodo poleg domače reprezentance sodelovale še Francija, Avstrija, Ukrajina, Poljska in Romunija.

Pavlin: Vesel sem, da smo skupaj s prijatelji

"Lepo se je spet dobiti s fanti in igrati za reprezentanco. Nič manjši naboj ne bo, čeprav turnir ne odloča o ničemer. To nam je manjkalo. Vesel sem, da smo skupaj s prijatelji. Situacija je pač takšna, te tekme moramo vzeti kot dobro pripravo. Že z Avstrijci je dodaten motiv in rivalstvo, bo zanimiva tekma in mi bomo dali vse od sebe. Imamo mlado ekipo, videla se bosta srce in želja," pa je turnir napovedal Pavlin.

Zaradi zadnjih sprostitev tudi na področju športnih prireditev se odpira možnost, da bi si naslednji teden tekmovanje lahko ogledali tudi navijači v živo. Na prvi tekmi v soboto jih ne bo, generalni sekretar HZS Dejan Kontrec pa je pojasnil, da bodo vložili prošnjo za dovoljenje za vstop gledalcev, a za zdaj še ni mogel postreči z natančnejšimi podatki.