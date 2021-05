Slovenija brez težav do visoke zmage

Slovenci so domači turnir začeli z dvema zmagama, proti Avstriji s 3:1 in Franciji s 3:2. Na papirju so imeli tokrat lažje delo, saj so Romuni kot zadnji prišli v drugi kakovostni razred svetovnega hokeja, a je po drugi strani večina dosedanjih tekem na tem turnirju pokazala, da so ekipe v Ljubljani precej izenačene.

Pred današnjim tekmovalnim dnem so iz HZS sporočili, da so dobili dovoljenje za vstop gledalcev na vse preostale tekme turnirja, na večerni se je tako že nabralo nekaj več privržencev hokeja, ki so dodali kamenček v mozaik vračanja v športno normalnost.

Izbranci selektorja Matjaža Kopitarjavsaj v uvodnem delu še niso prišli do višje prednosti. Tudi vratar Matija Pintarič, ki je kot tretji na tekmovanju dobil priložnost za nastop (na klopi je bil danes Žan Us), je imel v uvodnih minutah še nekaj malega dela, potem pa se je igra preselila pred vrata Romunije. Prvi in edini zadetek v uvodni tretjini je padel v 13. minuti, ko je bil s strelom med nogami vratarja uspešenKen Ograjenšek.

A to je bilo le ogrevanje, Slovenci so v nadaljevanju stopnjevali ritem in stisnili Romune pred njihov gol. Prve prednosti z igralcem več še niso izkoristili, pred tem je Ograjenšek zadel še prečko, sledila pa sta dva zadetka v manj kot minuti (Žan Jezovšek takoj po koncu romunske kazni in Anže Kuraltpo protinapadu) in že na polovici je bil dvoboj neenakovrednih tekmecev praktično odločen.

V zadnjem delu se je Slovenija najprej dobro obranila, ko je prvič na tekmi igrala z igralcem manj, nato je Jezovšek po hitrem protinapadu dodal še en gol, za piko na i za končnih 5:0 pa je dve minuti pred koncem poskrbel Nik Simšič.

"V sodobnem hokeju ni lahkega nasprotnika in na vsaki tekmi moraš nastopiti stoodstotno. Občasno je res bilo videti malo ležerno, a ko smo stisnili, smo brez težav pripeljali tekmo do konca, kot smo želeli. Mladi so se dobro vklopili v sistem, ki ga gojimo že več let, in ni bojazni, da igra ne bi stekla,"je po tretji zmagi dejal kapetanKlemen Pretnar.

V sredo bo na turnirju prost dan, v četrtek pa bo Slovenija ob 20. uri igrala tekmo 4. kroga proti Poljski.

* Dvorana Tivoli, gledalcev 200, sodniki: Trilar (Slovenija), Ofner (Avstrija, glavna), Arlič, Zgonc (oba Slovenija).

* Strelci: 0:1 Ograjenšek (Mašič, Magovac, 13.), 0:2 Jezovšek (Crnovič, Tomaževič, 31.), 0:3 Kuralt (Repe, 32.), 0:4 Jezovšek (Magovac, 52.), 0:5 Simšič (Ograjenšek, Pretnar, 58.).

* Kazenske minute: Romunija 6, Slovenija 4.