Oslabljeni risi pokleknili proti gostiteljem turnirja

Močno pomlajena slovenska hokejska zasedba je po odlični predstavi proti Madžarski na turnirju v dvorani Coliseum v Amiensu tokrat naletela na pretrd oreh v podobi gostiteljev Francozov. Galski petelini, ki so v uvodu v dvoboj prevladovali na ledu, so po zaslugi Justina Addama povedli že v 8. minuti, gledalce pa nato navdušili tudi v 27., ko je Enzo Carry podvojil prednost.

A mladi varovanci Eda Terglava so spet dokazali svojo nepopustljivost in vzpostavili ravnotežje na ledeni ploskvi ter bili nagrajeni v 32. minuti, ko je "finski legionar" Matic Török znižal, Christian Nik Petrovič pa je pet minut kasneje nakazal, da so risi odločni streti galske peteline in ob igralcu več na ledu izenačil na 2:2. Vendarle je končnica zadnje tretjine potekala v ritmu domačih. Dylan Fabre je v uvodu spet poskrbel za vodstvo gostiteljev, a so Slovenci poskrbeli za zanimivo nadaljevaje, Török pa je sredi tretjine vnovič poravnal.