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Hokej

Oslabljeni risi pokleknili proti gostiteljem turnirja

Amiens, 06. 11. 2026 22.16 pred 15 urami 2 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Slovenija - Italija

Hokejska reprezentanca Slovenije je odigrala še drugo tekmo prvega turnirja evropskega pokala narodov v Amiensu. Po zmagi nad Madžari (5:2), so izbranci selektorja Eda Terglava s 3:5 izgubili z domačini Francozi. Za konec turnirja bodo v soboto risi, ki v Franciji nastopajo z močno pomlajeno zasedbo, igrali še z Norvežani.

Edo Terglav
Edo Terglav
FOTO: Aljoša Kravanja

Močno pomlajena slovenska hokejska zasedba je po odlični predstavi proti Madžarski na turnirju v dvorani Coliseum v Amiensu tokrat naletela na pretrd oreh v podobi gostiteljev Francozov. Galski petelini, ki so v uvodu v dvoboj prevladovali na ledu, so po zaslugi Justina Addama povedli že v 8. minuti, gledalce pa nato navdušili tudi v 27., ko je Enzo Carry podvojil prednost.

A mladi varovanci Eda Terglava so spet dokazali svojo nepopustljivost in vzpostavili ravnotežje na ledeni ploskvi ter bili nagrajeni v 32. minuti, ko je "finski legionar" Matic Török znižal, Christian Nik Petrovič pa je pet minut kasneje nakazal, da so risi odločni streti galske peteline in ob igralcu več na ledu izenačil na 2:2. Vendarle je končnica zadnje tretjine potekala v ritmu domačih. Dylan Fabre je v uvodu spet poskrbel za vodstvo gostiteljev, a so Slovenci poskrbeli za zanimivo nadaljevaje, Török pa je sredi tretjine vnovič poravnal.

Preberi še Preobrat: hokejski risi od 0:2 do 5:2 proti Madžarski

Končnica je bila francoska. Hugo Gallet in Charles Bertrand sta v 52. in 58. minuti potrdila domačo zmago in tudi pot do prvega mesta na turnirju. V primeru slovenske zmage nad Norveško bi se namreč oblikoval krog treh ekip s po dvema zmagama, zato bo za vse pomembna tudi razlika v zadetkih.

Slovenijo v Franciji zastopajo vratarja Jon Dukarič in Žan Us, branilci Aljoša Crnović, Miha Oblak, Rožle Bohinc, Jan Ćosić, Tit Smolnikar, Ožbe Šlibar in Aljaž Zupančič ter napadalci Žan Jezovšek, Nejc Burgar, David Baloh, Maks Bukovec, Mai Crnkić, Luka Gomboc, Borna Kopač, Rok Macuh, Žiga Mehle, Nik Christian Petrovič, Žan Špari Leben, Matic Török in Anže Žeželj.

Izid, evropski pokal narodov, 2. krog:
Francija - Slovenija 5:3 (1:0, 1:2, 3:1)
Török 33., 50., Petrovič 38.; Addamo 9., Carry 28., Fabre 42., Gallet 52., Bertrand 58.

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hokej slovenija francija

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