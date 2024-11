Močno pomlajeni risi proti sosedom izgubili z nogometnim izidom

Slovenska hokejska reprezentanca v novembrskem reprezentančnem premoru igra na mednarodnem turnirju v Budimpešti, kjer poleg domače Madžarske nastopata še Italija in Poljska. Slovenci so k vzhodnim sosedom poslali precej pomlajeno zasedbo, saj selektor Edo Terglav želi preizkusiti mlade igralce in tiste, ki v svojih klubih niso med najbolj obremenjenimi.

Danes je priložnost med vratnicama dobil Žan Us (na turnirju sta še Luka Kolin in Rok Stojanovič). Slovenci so imeli v prvi tretjini dvakrat igralca več, česar pa niso izkoristili. Italija je povedla v 29. minuti za zadetkom Luce Zanatte, pozneje pa je slovenska obramba zdržala še dva italijanska "power-playa".

V zadnji tretjini se izid dolgo ni spremenil kljub terenski premoči Italijanov (razmerje strelov na gol je bilo ob koncu 44-17), so pa zahodni sosedje vodstvo na končnih 2:0 povišali 40 sekund pred koncem, ko so Slovenci tvegali s praznimi vrati. Us je sicer dvoboj končal z 42 obrambami.