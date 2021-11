Slovenija izgubila pripravljalno tekmo proti Francozom

Slovenska hokejska reprezentanca je s porazom proti Franciji z 2:3 (1:2, 1:0, 0:1) začela prijateljski turnir na Jesenicah. V petek varovance Matjaža Kopitarja čaka obračun z Belorusijo, v soboto pa še z Avstrijo. Na današnji prvi tekmi je Belorusija po podaljšku ugnala Avstrijo s 3:2.

Risi so turnir na Jesenicah, ki služi kot prva stopnica v pripravah na drugoligaško SP, ki ga bo spomladi 2022 gostila Ljubljana, začeli s porazom. Vse ekipe, ki sodelujejo na turnirju, so precej oslabljene, v slovenski izbrani vrsti pa glavnina igralcev prihaja iz vodilne ekipe lige ICEHL SŽ Olimpije, in sicer 13. Slovenci v letu 2022 ciljajo na vrnitev med elito, potem ko sta zadnji dve svetovni prvenstvi drugega kakovostnega ranga zaradi pandemije novega koronavirusa odpadli. Po turnirju na Jesenicah bodo Slovenci februarja naslednje leto igrali na podobnem tekmovanju v Celovcu, pred SP pa jih čaka še nekaj prijateljskih tekem.

icon-expand Kar 13 igralcev SŽ Olimpije sodeluje na turnirju v Jesenicah FOTO: SŽ Olimpija

Gostje s pobudo že od začetka Francozi so danes od samega začetka prevzeli pobudo na ledeni ploskvi, do vodstva pa so nenadejano prišli domači, potem ko je Jaka Sodja izkoristil podajo Aljaža Predana izza gola. Francozi so nato izkoristili igro s hokejistom več in izenačili prek Bastiena Maiaja, isti igralec pa je podal še pri drugem zadetku Francozov v zadnji sekundi prve tretjine, ko je bil natančen Hugo Gallet. V drugi tretjini je imela slovenska izbrana vrsta dvakrat igralca več na ledu, a so se Francoz obakrat ubranili. Nato pa je po sijajni samostojni akciji in lepi podaji Aljoše Crnoviča v 34. minuti izenačil Jaka Šturm.

icon-expand Selektor slovenske hokejske reprezentance Matjaž Kopitar FOTO: Damjan Žibert