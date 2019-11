Slovenija spet pomlajena, a cilji ostajajo visoki

Ta turnir bo v tej sezoni edini takšne vrste; decembrskega letos ne bo, februarja 2020 pa jih nato čaka še kvalifikacijski turnir za OI doma na Jesenicah. Kopitar je za jesensko akcijo zbral mešanico izkušenih hokejistov, ki že leta tvorijo jedro ekipe, ter mladih. Tako kot vedno bo novembra priložnost ponudil še neuveljavljenim igralcem, nekaterim sicer stalnim članom se je moral odpovedati zaradi poškodb. V zadnjem hipu je tako ostal tudi brez vratarja Gašperja Krošlja, zamenjal ga bo Žan Us.

"Novembrski turnir je že vrsto let priložnost za nekatere nove obraze. Tudi letos ni nič drugače. V nekaj sprememb smo bili prisiljeni. Želel sem si dve izkušenejši petorki, kar je nekako uspelo, v dveh petorkah pa imamo mlade in bomo to lahko preizkusili. To je mednarodna raven, lepa priložnost za dokazovanje, nasprotniki pa bodo tudi dobri," je na novinarski konferenci na Bledu ob začetku zbora dejal selektor.

Želel je, da bi na vsaki od tekem branil eden od vratarjev, ki jih je vpoklical (na seznamu sta še Luka Gračnar in Matija Pintarič), poškodba Krošlja je to nekoliko spremenila, a še vedno računa na to, da bo verjetno vsakemu od trojice v Latviji ponudil priložnost. "Poškodbe so krojile tudi ta seznam. Sem pa vesel, da je jedro igralcev okrog mene pravo, da so fantje prišli z veseljem in da so zdravi," je o tej temi še dejal Kopitar.

Na seznamu je novinec tudi Luka Maver, ki igra v ameriški študentski ligi. "Naši skavti so ga opazovali in baje je zadnji dve leti zelo napredoval. Zelo sem vesel, da smo ga dobili, da ga vidimo. Je mlad, igra univerzitetni hokej in mislim, da bi nam lahko pomagal," pravi Kopitar.

"V prejšnjem mandatu so bili fantje še mlajši, še pobalini, zdaj pa so že možje in očetje. Pričakujem še večjo odgovornost in da bomo skupaj še kakšnega mladega pripeljali v reprezentanco in da sestavimo jedro, ki bo sposobno za velike rezultate," je želje za prihodnost podal Kopitar.

Dodal je, da za prihodnost še ni povsem odpisal Jana Muršaka, ta je sicer napovedal konec reprezentančne kariere. Kopitar pravi, da se namerava še osebno pogovoriti z njim in ugotoviti, če so možnosti za vrnitev. Med tistimi, ki jih precej časa ni bilo v reprezentanci, je tudi Žiga Jeglič. Veseli se vrnitve v izbrano vrsto, po vseh zdravstvenih težavah zadnjega obdobja pa je zdaj povsem nared: "Lepo je biti nazaj, imam veliko energije. Sem dobro pripravljen, kar težka rehabilitacija je bila, a sem dobil zeleno luč in zelo sem vesel, da sem spet tukaj."

Na seznamu Kopitarja so vratarji Luka Gračnar (Storhamar/Nor), Žan Us (SŽ Olimpija), Matija Pintarič (Rouen/Fra), branilci Aljoša Crnovič (Sij Acroni Jesenice), Mark Čepon (SŽ Olimpija), Blaž Gregorc (Vitkovice/češ), Aleksandar Magovac (Poprad/Slk), Nejc Stojan (Sij Acroni Jesenice), Klemen Pretnar (Unia Oswiecim/Pol), Jurij Repe (Košice/Slk), Luka Zorko (SŽ Olimpija) in napadalci Tadej Čimžar (Katovice/Pol), Gašper Glavič (Sij Acrni Jesenice), Boštjan Goličič (Bordeuax/Fra), Andrej Hebar (Sij Acroni Jesenice), Žiga Jeglič (Zlin/Češ), Luka Maver (American International Colege/ZDA), Luka Kalan (Unia Oswieci/Pol), Gregor Koblar (Unia Oswiecim/Pol), Gal Koren (SŽ Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar/Mad), Ken Ograjenšek (Graz 99ers/Avt), Rok Tičar (Oskarhamn/Šve), Blaž Tomaževič (Sij Acroni Jesneice) in Miha Zajc (Innsbruck/Avt).