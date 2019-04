Risom po slabem začetku zmanjkalo časa za preobrat

Svetovno prvenstvo drugega kakovostnega razreda (Divizija 1, skupina A) letos gosti kazahstanski Nurusulta, v konkurenci je šest reprezentanc. Prvi dve se bosta uvrstili na SP elitne divizije za leto 2020, zadnjeuvrščena reprezentanca pa bo izpadla v nižjo skupino.

Slovenija je na SP pripotovala precej oslabljena zaradi šteivlnih odpovedi zaradi poškodb, se je pa selektor Ivo Jan razveselil prisotnosti Anžeta Kopitarja, kapetana reprezentance. Uvodno tekmo SP so Risi odigrali proti gostiteljem Kazahstancem, ki imajo v moštvu tudi naturalizirane igralce, (švedskega) vratarja Henrika Karlssona in Severno AmierčaneMartina St-Pierra, Darrena Dietza in Dustina Boyda.

Začetek tekme ni bil po slovenskih načrtih, ob izključitvi Klemena Pretnarja je v četrti minuti z igralcem več gol dosegel Nikita Mihajlis s prvim strelom na gol Matije Pintariča. V 10. minuti je bilo nato že 2:0, s strelom iz krila je slovenskega vratarja premagal Anton Nekrijač. Slab začetek Slovencev, ki so prvi strel na vrata Karlssona sprožili v 11. minuti. Druga izključitev na slovenski strani, na klop je moral Boštjan Goličič, gostitelji pa so to tudi v drugo izkoristili za vodstvo s 3:0. Rusu so si privoščili preveč kazni v uvodnih 20 minutah, kar štiri izključitve, v strelih je bilo kar 11:2 za Kazahstan.