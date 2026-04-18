Hokej

Slovenke druge na domačem SP na Bledu

Bled, 18. 04. 2026 22.09 pred 9 dnevi 2 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenske hokejistke druge na domačem SP

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na svetovnem prvenstvu divizije II (skupina A) na Bledu v zadnji tekmi izgubila s Poljsko z 0:2 (0:1, 0:1, 0:0) in osvojila končno drugo mesto. Poljska je zmagala in napredovala v višji rang tekmovanja.

Slovenske hokejistke so prvi cilj tekmovanja, obstanek v tej konkurenci, izpolnile že po tretji tekmi, ko so premagale Avstralijo s 5:3. Pred tem so doživele tesen poraz proti Islandiji (3:4) in premagale Tajvan s 6:3.

FOTO: Domen Jančič

Razplet preostalih tekem na SP je poskrbel, da je imela domača reprezentanca danes na zadnji tekmi SP priložnost priti še do prvega mesta, ki vodi v višji rang tekmovanja kakovostni razred (divizija I, skupina B). Za to pa bi morale Slovenke v večerni tekmi premagati Poljsko po rednem delu, na ta način bi se s tekmicami izenačile po točkeh (9), a bi odločala medsebojna tekma. Vsak drugačen razplet bi na prvo mesto postavil Poljakinje.

Na tekmi so nato še eno zmago dosegle Poljakinje, ki so si tako zagotovile končno prvo mesto brez poraza in selitev v višji razred svetovnega hokeja v naslednji sezoni. Prvi gol je dosegla Wiktoria Sikorska v prvi tretjini, drugega pa ob igralki manj na ledu Natalia Nosal na polovici tekme. Poljakinje so imele sicer izjemno premoč na ledu, saj so proti vratom Ajde Jošt sprožile kar 69 strelov, a je slovenska vratarka klonila le dvakrat; domače so tekmo končale s petimi streli.

FOTO: Domen Jančič

Na dnu skupine, kjer so se ekipe borile za obstanek, je na koncu v nižji rang tekmovanja (divizija II, skupina B) izpadla Islandija. Danes je v predzadnji tekmi po kazenskih strelih izgubila s Tajvanom, v krogu treh ekip s po štirimi točkami (še Avstralija) pa je imela najslabši medsebojni izid.

Slovenijo so na domačem SP zastopale vratarki Tjaša Intihar (Slavija Jr) in Ajda Jošt (Triglav Kranj), branilke Kaja Avsenek (Triglav Kranj), Tamara Tara Breznik (Olimpija Ljubljana), Lea Buljeta (Maribor), Lana Ilić (Maribor), Iris Karalič (Slavija Jr), Brina Oman (Maribor), Nadja Vakaričič (Triglav Kranj) ter napadalke Maša Ankele (Triglav Kranj), Julija Blazinšek (Beljak/Avt), Sara Confidenti (Neuberg/Avt), Deja Glavič (Triglav Kranj), Nina Maver (Olimpija Ljubljana), Arwen Nylaander (Malmö/Šve), Tina Pazlar (Celovec/Avt), Urša Pazlar (Olimpija Ljubljana), Gaja Pezdir (Neuberg/Avt), Pia Pren (Olimpija Ljubljana), Lejla Rogelj (Triglav Kranj), Manca Stropnik (Maribor) in Veronika Trobiš (Olimpija Ljubljana).

