Slovenke druge na domačem SP na Bledu

Slovenske hokejistke so prvi cilj tekmovanja, obstanek v tej konkurenci, izpolnile že po tretji tekmi, ko so premagale Avstralijo s 5:3. Pred tem so doživele tesen poraz proti Islandiji (3:4) in premagale Tajvan s 6:3.

Razplet preostalih tekem na SP je poskrbel, da je imela domača reprezentanca danes na zadnji tekmi SP priložnost priti še do prvega mesta, ki vodi v višji rang tekmovanja kakovostni razred (divizija I, skupina B). Za to pa bi morale Slovenke v večerni tekmi premagati Poljsko po rednem delu, na ta način bi se s tekmicami izenačile po točkeh (9), a bi odločala medsebojna tekma. Vsak drugačen razplet bi na prvo mesto postavil Poljakinje.

Na tekmi so nato še eno zmago dosegle Poljakinje, ki so si tako zagotovile končno prvo mesto brez poraza in selitev v višji razred svetovnega hokeja v naslednji sezoni. Prvi gol je dosegla Wiktoria Sikorska v prvi tretjini, drugega pa ob igralki manj na ledu Natalia Nosal na polovici tekme. Poljakinje so imele sicer izjemno premoč na ledu, saj so proti vratom Ajde Jošt sprožile kar 69 strelov, a je slovenska vratarka klonila le dvakrat; domače so tekmo končale s petimi streli.