Slovenke s preobratom do prve zmage na Škotskem

Po zaostanku v prvi tretjini so slovenske hokejistke poskrbele za popoln preobrat, ki ga je z golom v 27. minuti začela Julija Blazinšek, nadaljevala Sara Confidentiz dvema goloma v dveh minutah zadnje tretjine (41. in 43.), dokončala pa Pia Prenv 53. za povišanje na 4 : 1.

Na lestvici je po dveh krogih Slovenija z zmago in porazom po kazenskih strelih druga s štirimi točkami, prve so Španke (v prvem krogu so s 4 : 3 po kazenskih strelih premagale Slovenijo) s petimi. Naslednja tekma Slovenijo čaka že v petek ob 17.30 proti Avstraliji.