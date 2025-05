Slovenska hokejska reprezentanca ima na voljo novega vratarja

"To je izjemen trenutek za našega vratarja in za celotno organizacijo. Ponosni smo na njegovo odločitev, da postane slovenski državljan in sprejme odgovornost nastopanja za slovensko reprezentanco," so zapisali v ljubljanskem klubu.

Horak se je Olimpiji pridružil leta 2023 in hitro postal nepogrešljiv člen ekipe ter ljubljenec tivolskega občinstva. Novembra lani je podaljšal sodelovanje z Ljubljančani in bo v zelenem dresu nastopal tudi v naslednjih dveh sezonah.