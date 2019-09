Slovenska pričakovanja pred začetkom Alpske lige: Jure Vnuk in Mitja Šivic

Hokejska Alpska liga združuje klube iz Avstrije, Italije in Slovenije, podobno kot lani, sta v konkurenci najboljši dve slovenski ekipi. Ljubljančani so lani po velikem preobratu osvojili naslov prvaka (v finalu so bili s 4:3 v zmagah boljši od italijanskega Pustertala, vodilnega moštva po rednem delu sezone) in branijo naslov, Jeseničani pa so izpadli v polfinalu. Zanimivost letošnje sezone tega mednarodnega tekmovanja je, da ga vodi Hokejska zveza Slovenije (HZS).

V ligi sodeluje 18 klubov, v konkurenci je eden več v primerjavi z minulo sezono. Devet moštev je avstrijskih, sedem italijanskih, novinca sta Steel Wings Linz in Vienna Capitals Silver, poslovilo pa se je moštvo iz Milana. Hokejisti Olimpije podobno kot lani nastopajo samo s slovenskimi igralci, letos so se tudi pri v jeseniški zasedbi oprli na domače igralce (v moštvu imajo mladega srbskega napadalca Mirka Djumića).

V obeh moštvih je prišlo do kadrovskih sprememb glede na lansko sezono, Jure Vnuk ostaja na ljubljanski klopi, pri železarjih pa je po odhodu Marcela Rodmana trenersko vlogo prevzel Mitja Šivic, ki je zadnjih 12 let, najprej kot igralec, nato kot trener, preživel v najmočnejši francoski ligi. Olimpija je tudi aktualni državni prvak, v novi sezoni pa so osvojili pokalno lovoriko, v Kranju so v finalu premagali Jeseničane.

V prvem krogu Alpske lige Ljubljančani v soboto v Tivoliju gostijo celovško ekipo KAC II, Jeseničani gostujejo pri novincih iz Linza.