Slovenske hokejistke po kazenskih strelih premagale domačinke

Slovenska ženska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupine B) v Rigi po izvajanju kazenskih strelov premagala domačinke Latvijke s 4:3 (0:1, 3:2, 0:0; 1:0) in storila velik korak k obstanku v tem rangu. Naslednja tekma Slovenke čaka v petek, ko se bodo pomerile z Britankami.

Slovenske so po uvodni zmagi proti Poljski s 4:1 in porazu proti Slovakinjam z 0:4 danes po kazenskih strelih za pomembni točki ugnale domačo izbrano vrsto in se povzpele na drugo mesto.

Varovanke selektorja Boštjana Kosa so tako napravile velik korak v boju za obstanek, saj so za premočno Slovaško vse ostale reprezentance po kakovosti poravnane, zato odloča vsaka točka. Slovaška je bila danes s 7:1 boljša od Velike Britanije, Italija pa je z 2:1 premagala Poljsko. Slovenke so bile večji del prve tretjine v podrejenem položaju, a so bile nato v drugi bolj učinkovite pred latvijsko vratarko in dvakrat izenačile. Po golu Agnese Apsite v prvi tretjini, je v drugi minuti drugega dela igre najprej po gneči pred vrati izenačila Gaja Pezdir. Latvijke so nato prek Anne Lagzdine (27. minuta) in Lige Miljone (31.) povedle s 3:1, a je Arwen Nylander ob koncu 32. minute najprej znižala, Nadja Vakaričič pa je osem sekund pred iztekom druge tretjine izenačila z igralko več na ledu.

Slovenke so na prvi tekmi s 4:1 premagale Poljakinje FOTO: HZS icon-expand

V zadnji tretjini golov ni bilo, čeprav so imele Slovenke dvakrat igralko več na ledu. Podaljšek v igri tri na tri prav tako ni prinesel odločitve, zato so sledili kazenski streli. V njih je z dvema goloma zablestela Sara Confidenti in Sloveniji prinesla pomembni točki. V strelih proti vratom je bilo sicer 46:38 v korist Latvije. Slovenijo po današnji zmagi proti domačinkam čakata še tekmi proti Britankam v petek in Italijankam v soboto. Glavni cilj slovenske vrste je obstanek v tem rangu tekmovanja, s čimer se mora izogniti zadnjemu mestu.

Slovenke so proti Slovakinjma izgubile s 4:0 FOTO: HZS icon-expand