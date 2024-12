Slovenske hokejistke s tesno zmago začele olimpijske kvalifikacije

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Slovenke so imele precej preglavic proti Islandiji, ki se je v to skupino D uvrstila kot najboljša v prejšnjem krogu kvalifikacij. Severnjakinje so povedle v 14. minuti, a je bil odgovor Slovenk hiter, slabe tri minute kasneje je izenačila Julija Blazinšek.

V drugem delu so do prednosti prišle Kosove varovanke, ko je v 33. minuti zadela Deja Glavič. Še pred koncem druge tretjine je sledilo izenačenje Islandk, natančna je bila Silvia Björgvinsdottir.

V zadnji tretjini je padel še en zadetek v islandsko mrežo, ko je bila v 50. minuti drugič na tekmi natančna Blazinšek. Slovenke so si 81 sekund pred koncem tekme privoščile dvominutno kazen, a Islandke tudi z dvema igralkama več, na klop so namreč poklicale tudi vratarko, niso izenačile.