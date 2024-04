Slovenske hokejistke tesno izgubile proti Britankam

Slovenske hokejistke so pred tem premagale domačinke Latvijke s 4:3 po kazenskih strelih, po uvodni zmagi proti Poljski s 4:1 pa so izgubile proti Slovaški z 0:4. Izbranke selektorja Boštjana Kosa kljub porazu ostajajo v boju za obstanek v tej konkurenci, ki so si ga Britanke z današnjo zmago skorajda že zagotovile. Slovaška, ki je letos v ta kakovostni razred prišla iz kakovostnejše skupine A, je doslej dokazala status prve favoritinje, ostale ekipe pa so dokaj izenačene.

Danes je imela Velika Britanija precejšnjo premoč pri strelih na gol (70-26), a se je v slovenskih vratih izkazala Pia Dukarič, ki je prejela le dva zadetka, drugega v 51. minuti, ko so imele Britanke na ledu igralko več. Minimalnega zaostanka Slovenija ni več zmogla nadoknaditi. V zadnji minuti in pol so Slovenke ob britanski kazni poskušale še brez vratarke, toda izenačenja ni bilo. Edini zadetek za Slovenijo je dosegla Pia Pren, ki je svojo ekipo v 28. minuti povedla v vodstvo, a so Britanke že v naslednji minuti izenačile.