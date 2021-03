Slovenski ekipi kot vodilni v prvi derbi rednega dela Alpske lige

Čeprav sta se v tej sezoni na medsebojnih obračunih v različnih tekmovanjih pomerili že šestkrat, pa bo sredina tekma prva v rednem delu regionalnega tekmovanja. Jeseni sta se slovenski ekipi že borili v uvodnem delu, kjer je veljajo drugačno točkovanje - točke so podelili zmagovalcu seštevka obeh tekem. Takrat so bili boljši Ljubljančani, ki so na domačem ledu slavili visoko s 6:1, povratna tekma v Podmežakli se je končala z 2:2. Ta uvod je tako pripadel Ljubljančanom, so pa bili Jeseničani v tem obdobju boljši v drugih tekmovanjih.

Za uvod v sezono so zmagali na prijateljski tekmi na Bledu, pomembnejša pa je bila njihova zmaga v pokalu, ko so v polfinalu zmagali tesno z 1:0 in pozneje v finalu tudi dobili lovoriko. Ob koncu prejšnjega in v začetku tega koledarskega leta pa sta zeleno-belo in rdeče moštvo odigrali še dve tekmi v državnem prvenstvu. Ti razen prestiža še nista odločali, saj sta se favorizirani ekipi nato v končnici po pričakovanju uvrstili v veliki finale državnega prvenstva, ki bo predvidoma po koncu bojev v Alpski ligi. V tekmah rednega dela DP so bili v Tivoliju boljši domači z 2:0, januarja so v Podmežakli po kazenskih strelih prav tako zmagali domači.

Zatem so Jeseničani v Alpski ligi začeli dolg niz zmag, ki jih je popeljal tik pod vrh lestvice. Med 6. januarjem in 20. februarjem niso izgubili niti ene tekme, nanizali so 12 zmag in se tako vmešali v boj za prvo mesto po rednem delu. Za zdaj sicer še zaostajajo za velikimi tekmeci. Ljubljančani so bili prvi, ki so si že zagotovili končnico, če bodo uspešni v sredo, bodo imeli tudi Jeseničani vozovnico za končnico že v rokah. A kljub razliki šestih točk so morda v prednosti železarji, saj imajo dve tekmi manj in tudi dve manj kot trenutno tretji Pustertal, ki zaostaja dve točki.

Pance: To je le prvi korak

"Lahko smo mirni, imamo zagotovljeno mesto v končnici. S tem smo dosegli prvi cilj, a to je le prvi korak. Cela ekipa diha skupaj, razumemo se odlično in to se odraža tudi na ledu. Derbi je res poglavje zase, a je vseeno le tekma kot tekma, del rednega dela sezone, smo neobremenjeni," je pred sredinim obračunom dejal eden od glavnih domačih adutov Žiga Pance.

Na jeseniški strani pa so po nesrečni prekinitvi zmagovalnega niza (v Cortini so bili ob zmago dve sekundi pred koncem) že začeli novega. Dobili so namreč zadnje tri tekme, vse na domačem ledu, kot zadnji je v soboto po podaljšku padel Asiago.

Jezovšek: Ključen bo 'power-play'

"Moramo biti zbrani. Tako kot smo igrali drugo in tretjo tretjino proti Asiagu. Ključen bo tudi 'power-play', a sem prepričan, da bomo zmago pripeljali v Podmežaklo," pa je pred derbijem za spletno stran kluba povedal napadalec Jeseničanov Žan Jezovšek.

Derbi v sredo bo prvi od obeh v rednem delu, ki ga bosta slovenski ekipi odigrali v enem tednu, saj bo že naslednji torek na sporedu še obračun v Podmežakli.