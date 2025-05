Slovenski hokejisti izgubili proti Latvijcem

Slovenija je dvoboj začela z željo ponoviti zadnjo tretjino s Slovaško, ko je igrala povsem enakovredno in dosegla tudi prvi gol na tekmovanju. Obenem pa bi lahko Slovenci izkoristili tudi slabšo zadnjo predstavo Latvije, ki jo je Kanada premagala s 7:1.

Slovenski vrsti je odlično kazalo na začetku drugega dela, ko je za vodstvo poskrbel Marcel Mahkovec, in tudi še v 33. minuti, ko je na 2:3 znižal Blaž Gregorc. A Latvijci so znali ustaviti slovenske nalete. V drugi tretjini so dosegli še en gol, v zadnji pa so potrdili uspeh.