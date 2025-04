Slovenski hokejisti izgubili proti Poljakom

Slovenija je priprave na SP za igralce, ki so že končali klubske sezone, začela prejšnji teden. V tem tednu je že odigrala prvi testni tekmi, pred dnevi je v Brunicu premagala Italijo s 4:2.

Tokrat je bila na vrsti še domača testna premiera - obe slovenski domači tekmi v pripravah gosti mariborski hokejski klub, ves izkupiček od prodaje vstopnic pa bodo namenili razvoju tamkajšnjega hokeja.

Slovenija je imela sicer terensko premoč, sprožila več strelov na gol poljskega vratarja Johna Murrayja, ki pa se je izkazal s 33 obrambami. Klonil je le na začetku zadnje tretjine, ko je za znižanje na 1:2 poskrbel Jan Goličič.

Pred tem so Poljaki zadeli dvakrat v drugi tretjini; vratarja Matijo Pintariča, ki je tako kot na Južnem Tirolskem tudi danes dobil priložnost za nastop, je najprej premagal Damian Tyczynski, potem pa pred odmorom še Pawel Zygmunt.

Selektor Edo Terglav v tem delu priprav še nima na voljo vseh najboljših, na katere bo računal na prvenstvu na Švedskem in Danskem.

Slovenska reprezentanca bo pred prvenstvom odigrala skupno pet pripravljalnih tekem. Zadnja domača testna preizkušnja pred SP bo 30. aprila ob 19. uri z Dansko. Pred SP pa bosta na vrsti še tekmi z Madžarsko 2. maja v Budimpešti in 6. maja s Kazahstanom v Stockholmu.

Slovenija bo uvodni del SP igrala v predtekmovalni skupini A v Stockholmu, tekmeci bodo Avstrija, Finska, Francija, Kanada, Latvija, Slovaška in Švedska. V skupini B v danskem Herningu pa so Češka, Danska, Nemčija, Madžarska, Kazahstan, Norveška, Švica in ZDA.