Slovenski hokejisti na Bledu začenjajo olimpijsko misijo

Selektor Edo Terglav med pripravami na Bledu še ne bo mogel računati na vse igralce, saj se bodo nekateri pridružili pozneje (Rok Tičar, Anže Kuralt), Jan Drozg, Žiga Jeglič, Jan Urbas in Miha Verlič pa šele neposredno na prizorišču turnirja v Rigi.

Na novinarski konferenci na Bledu, kjer je tradicionalna pripravljalna baza Slovenije, je Terglav predstavil cilje in želje pred turnirjem, na katerem si lahko Slovenija zagotovi tretji nastop na OI po 2014 in 2018.

"Na veliko več fantov lahko računam kot na SP v Bolzanu, to je velik bonus. A tudi fantje, na katere maja nismo računali, imajo več izkušenj. Ekipa bo močnejša. Termin pa bo neznanka. Ne vemo, v kakšni formi so fantje. Zame je pomembno, da v Rigo peljemo 20 najboljših fantov. Na teh tekmah moramo biti zelo stalni vseh 60 minut," je o akciji v Rigi dejal Terglav.

"Olimpijske igre so nekaj posebnega. Imamo veliko fantov, ki so bili že zraven in so to doživeli. Ti bodo lahko dali energijo novincem. Naša velika prednost je, da imajo že takšne izkušnje," je o motivu OI dejal selektor.

Tekmeci Slovenije v Rigi bodo Francija, gostiteljica Latvija in Ukrajina. Le prvo mesto pa vodi na OI v Milanu in Cortini 2026.