Slovenski hokejisti na preizkušnji v evropskem pokalu narodov

Po velikem uspehu maja lani in obstanku v elitni diviziji svetovnega hokeja so se slovenski hokejisti pred dnevi vnovič zbrali na krajših pripravah pred evropskim pokalom narodov.

Selektor Edo Terglav je zadovoljen s pristopom in delovno vnemo reprezentantov, še posebej ga je razveselil povratek izkušenega napadalca Žige Tičarja, potem ko je 37-letni Jeseničan izpustil lansko svetovno prvenstvo elitne divizije. "Z Rokom bo reprezentanca pridobila na stabilnosti in kakovosti. Verjamem, da bomo v Edinburghu nadaljevali s trendom dobrih iger, ki smo jih prikazali na zadnjem SP-ju," je pred odhodom na Škotsko dejal slovenski selektor.