ZOI 2026
Hokej

Slovenski hokejisti na preizkušnji v evropskem pokalu narodov

04. 02. 2026

Avtor:
A.V.
Slavje ob zadetku Nika Simšiča

Slovenska hokejska izbrana vrsta se je po dveh dneh skupnih priprav na Bledu že odpravila na Škotsko (Edinburgh), kjer jo v prihodnjih dneh čaka premierni nstop na evropskem pokalu narodov. Varovanci selektorja Eda Terglava se bodo od četrtka do sobote merili z reprezentancami Pljske, Velike Britanije in Ukrajine.

Po velikem uspehu maja lani in obstanku v elitni diviziji svetovnega hokeja so se slovenski hokejisti pred dnevi vnovič zbrali na krajših pripravah pred evropskim pokalom narodov.

Selektor Edo Terglav je zadovoljen s pristopom in delovno vnemo reprezentantov, še posebej ga je razveselil povratek izkušenega napadalca Žige Tičarja, potem ko je 37-letni Jeseničan izpustil lansko svetovno prvenstvo elitne divizije. "Z Rokom bo reprezentanca pridobila na stabilnosti in kakovosti. Verjamem, da bomo v Edinburghu nadaljevali s trendom dobrih iger, ki smo jih prikazali na zadnjem SP-ju," je pred odhodom na Škotsko dejal slovenski selektor.

Seznam slovenske izbrane vrste, ki je odpotovala na Škotsko:


Vratarji: Luka Kolin (HK Olimpija), Žan Us (HDD Jesenice).


Branilci: Rožle Bohinc (HK Olimpija), Aljoša Crnović (HK Olimpija), Jan Ćosić (HK Olimpija), Blaž Gregorc (HK Olimpija), Aleksandar Magovac (Amiens/FRA), Tom Sojer (HDD Jesenice), Ožbe Šlibar (HDD Jesenice), Žiga Urukalo (HDD Jesenice).


Napadalci: Žan Jezovšek (Lindau Islanders/GER), Rok Kapel (HK Olimpija), Anže Kuralt (Fehervar AV19/HUN), Marcel Mahkovec (HK Olimpija), Luka Maver (Black Wings Linz/AUT), Nik Christian Petrovič (EC Zug/SUI), Robert Sabolič (HK Olimpija), Mark Sever (EHC Biel-Bienne Spirit/SUI), Nik Simšič (HK Olimpija), Luc Slivnik (HDD Jesenice), Jaka Sodja (HK Olimpija), Erik Svetina (HDD Jesenice), Rok Tičar (HC Pustertal/ITA). 

Prvi nasprotnik v četrtek bo stara znanka, reprezentanca Poljske, nato sledita še obračuna z Britanci (petek) in Ukrajincu (sobota). V luči priprav na letošnje SP elitnega razreda, ki bo v Švici, je februarska reprezentančna akcija več kot dobrodošla preizkušnja.

"Te tri tekme bodo priložnost za vsakogar, da se pokaže in izkaže. Veseli me, da imamo lepo kombinacijo izkušenj in mladosti," je še povedal Terglav in dodal, da so omenjeni nasprotniki ravno pravšnji za preizkus trenutne moči naše izbrane vrste. 

hokej na ledu evropski pokal narodov slovenska reprezentanca edo terglav rok tičar

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
mužet
04. 02. 2026 19.38
Da vidimo do kam lahko
Odgovori
0 0
bibaleze
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic
Ježek Sonic
