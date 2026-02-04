Slovenski hokejisti na preizkušnji v evropskem pokalu narodov

Po velikem uspehu maja lani in obstanku v elitni diviziji svetovnega hokeja so se slovenski hokejisti pred dnevi vnovič zbrali na krajših pripravah pred evropskim pokalom narodov.
Selektor Edo Terglav je zadovoljen s pristopom in delovno vnemo reprezentantov, še posebej ga je razveselil povratek izkušenega napadalca Žige Tičarja, potem ko je 37-letni Jeseničan izpustil lansko svetovno prvenstvo elitne divizije. "Z Rokom bo reprezentanca pridobila na stabilnosti in kakovosti. Verjamem, da bomo v Edinburghu nadaljevali s trendom dobrih iger, ki smo jih prikazali na zadnjem SP-ju," je pred odhodom na Škotsko dejal slovenski selektor.
Prvi nasprotnik v četrtek bo stara znanka, reprezentanca Poljske, nato sledita še obračuna z Britanci (petek) in Ukrajincu (sobota). V luči priprav na letošnje SP elitnega razreda, ki bo v Švici, je februarska reprezentančna akcija več kot dobrodošla preizkušnja.
"Te tri tekme bodo priložnost za vsakogar, da se pokaže in izkaže. Veseli me, da imamo lepo kombinacijo izkušenj in mladosti," je še povedal Terglav in dodal, da so omenjeni nasprotniki ravno pravšnji za preizkus trenutne moči naše izbrane vrste.
