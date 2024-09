Slovenski hokejisti na prijateljski tekmi izgubili z Avstrijo

Slovencem v uvodni tretjini ni uspelo premagati vratarja Thomasa Höneckla, čeprav so imeli tekmeci med drugim tri izključitve, dvominutno kazen pa je pri gostiteljih dobil le Ken Ograjenšek.

V 37. minuti pa je Rok Macuh vendarle premagal vratarja gostov po podaji Ograjenška in Marcela Mahkovca. Nato so dva gola zabili gostje, obakrat je bil uspešen Marco Kasper.

Najprej je 57 sekund pred koncem rednega dela izenačil ter izsilil podaljšek. V 63. minuti je postavil končni izid, le 29 sekund prej je bil zaradi oviranja izključen Nik Simšič.

Avstrijci so bili precej bolj podjetni, slovenski vratar Gašper Krošelj je zaustavil kar 39 strelov, Höneckl pa je od dvajsetih poskusov Slovencev plošček iz mreže pobral enkrat.

Konec avgusta in v začetku septembra Slovenijo v Rigi čakajo kvalifikacije OI 2026, pred tem je na OI nastopila dvakrat, leta 2014 in 2018. Tekmeci Slovenije v latvijski prestolnici bodo 29. avgusta najprej gostiteljica turnirja, dan pozneje Francija, 1. septembra pa še Ukrajina. Le prvo mesto pa vodi na OI v Milanu in Cortini 2026.

Pred odhodom v Rigo bodo Slovenci drugo prijateljsko tekmo prav tako igrali z Avstrijo, tekma bo 24. avgusta v Gradcu.