Hokej

Slovenski hokejisti namesto na kosilo na tekmo z Danci

Fribourg, 23. 05. 2026 07.50 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Slovenija - Slovaška

Slovenska hokejska reprezentanca bo danes na svetovnem prvenstvu elitne skupine v Švici igrala šesto tekmo. Potem ko so v petek po borbeni predstavi izgubili s Kanadčani z 1:3, jih v Fribourgu že v opoldanskem terminu ob 12.20 čaka obračun z Danci. Slovenija bi ob uspehu proti Danski že naredila velik korak k obstanku med elito.

Slovenija ima po petih tekmah v skupini B tri točke za tri poraze (Norveška, Švedska, Kanada), en poraz po kazenskih strelih (Slovaška) in eno zmago po podaljšku (Češka). Njihov današnji tekmec Danska je še brez točk, doživela je pet porazov, zadnjega v četrtek proti Slovaški. So pa Danci v manjši prednosti, ker so imeli v petek prost dan, medtem ko imajo Slovenci po zahtevni tekmi s Kanado le 18 ur časa za regeneracijo.

Na dosedanjih nastopih na SP elitne skupine ima Slovenija s temi skandinavskimi tekmeci sicer ugoden izkupiček; ekipi sta doslej igrali štiri tekme, dve so dobili Slovenci, tudi doslej zadnjo leta 2015, eno Danci, ena se je končala neodločeno. Po tej tekmi bo imela Slovenija v nedeljo na SP prost dan, v ponedeljek jo čaka zadnja tekma proti Italiji.

hokej svetovno prvenstvo slovenija danska

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Ostani kul
