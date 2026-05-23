Slovenski hokejisti namesto na kosilo na tekmo z Danci

Slovenija ima po petih tekmah v skupini B tri točke za tri poraze (Norveška, Švedska, Kanada), en poraz po kazenskih strelih (Slovaška) in eno zmago po podaljšku (Češka). Njihov današnji tekmec Danska je še brez točk, doživela je pet porazov, zadnjega v četrtek proti Slovaški. So pa Danci v manjši prednosti, ker so imeli v petek prost dan, medtem ko imajo Slovenci po zahtevni tekmi s Kanado le 18 ur časa za regeneracijo.
Na dosedanjih nastopih na SP elitne skupine ima Slovenija s temi skandinavskimi tekmeci sicer ugoden izkupiček; ekipi sta doslej igrali štiri tekme, dve so dobili Slovenci, tudi doslej zadnjo leta 2015, eno Danci, ena se je končala neodločeno. Po tej tekmi bo imela Slovenija v nedeljo na SP prost dan, v ponedeljek jo čaka zadnja tekma proti Italiji.
