Slovenski hokejisti napolnili mrežo Romunov

Slovenija se je, potem ko je za uvod v tekmovanje premagala Litvo s 4:2, danes pomerila še z na papirju drugo slabšo ekipo. Tako kot proti Litovcem so Slovenci tudi proti Romunom dosegli zmago, na koncu pa je bila ta precej višja kot na uvodni tekmi (9:1).

Tako kot proti Litvi je tudi tokrat selektor Matjaž Kopitar na tekmi imel le šest branilcev, med vratnicama pa je tokrat priložnost dobil Gašper Krošelj. Slovenci so pred desetimi dnevi Romune že premagali na prijateljski tekmi s 3:0, na dosedanjih uradnih nastopih s to ekipo pa na sedmih tekmah še niso doživeli poraza. Začetek sicer ni bil takšen, kot so ga Slovenci želeli. V prvi tretjini je bil slovenski izkupiček skromen, Romuni pa precej enakovredni. Dosegli so tudi gol za izenačenje, ki so ga sodniki sicer priznali šele po ogledu posnetka, saj je pred tem igra tekla naprej. A to je bilo vse, kar so danes Romuni naredili. Zdržali so 23 minut, potem pa je udarila povsem drugačna Slovenija v drugi tretjini. Vratar Patrik Polc je bil nenehno pod pritiskom, domači hokejisti pa so kar tekmovali, katera peterka bo dosegla lepši zadetek.