Slovenski hokejisti po podaljšku klonili proti Francozom

Danes je Žana Usa, ki je dobil priložnost med vratnicama Slovenije, v prvi tretjini ob igralcu več premagal Yohann Auvitu. Slovenci so izenačili v drugi tretjini, za 1:1 je poskrbel Bine Mašič v 37. minuti. V zadnjem delu zadetkov ni bilo, zmago je Franciji zagotovil Valentin Claireaux v 62. minuti. "Še ena težka tekma je za nami. Mislim, da smo igrali dobro, bili smo boljši, na koncu nismo imeli sreče v podaljšku. Močna tekma, kar smo tudi pričakovali, saj vemo, da igrajo v eliti. Poskusili bomo ponoviti še eno dobro tekmo tudi jutri," je po dvoboju za Hokejsko zvezo Slovenije dejal Mašič.

"Dobra tekma, 60 minut solidno v obrambi. Zmanjkalo nam je, da bi izkoristili kakšno priložnost več. Premalo smo streljali, a če potegnemo črto, smo odigrali super tekmo. Borili smo se do konca, naši trenutki bodo še prišli. Glede na nasprotnika je bilo pozitivno," pa je ocenil selektor Terglav. Pred to tekmo so Slovenci igrali že štiri testne dvoboje. V Bytomu so dvakrat premagali domačo izbrano vrsto Poljske z 2:0 in 3:1, Avstrijo so v Ljubljani premagali s 5:2, v Beljaku pa s 6:0.