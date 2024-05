Slovenski hokejisti priprave na SP Divizije I zaključili z zmago

OGLAS

Slovenija je tako priprave, ki so jih hokejisti pod vodstvom selektorja Eda Terglava začeli pred skoraj štirimi tedni, končala na najlepši možen način. V predmestju Pariza je premagala ekipo, ki se pripravlja na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine na Češkem. Terglav, kot trener v Franciji dobro pozna tamkajšnji hokej, je dobro načrtoval priprave in za vrhunec pripravljalnih tekem določil dva dvoboja s francosko izbrano vrsto. Na sredini so bili gostitelji boljši po podaljšku z 2:1, kar je bil tudi edini poraz Slovenije na testnih dvobojih. Danes je slovenska reprezentanca pokazala odlično predstavo. Že v uvodu so Slovenci močno pritisnili in Rok Macuh je iz gneče pred golom v polno zadel že v četrti minuti. Pritisk se je nadaljeval, v 13. minuti pa je Jan Drozg ob prednosti igralca več s strelom od daleč vodstvo še povišal.

Selektor slovenskih hokejistov edo Terglav je lahko zadovoljen s prikazanim v preteklem pripravljalnem obdobju. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

V nadaljevanju so gostitelji vzpostavili ravnotežje, po več kaznih v slovenski ekipi - Žiga Mehle je dobil tudi disciplinsko - pa tudi vse bolj ogrožali slovenskega vratarja Matijo Pintariča. A se je tudi on izkazal, ubranil vse francoske napade, tudi ob petih minutah z igralcem manj po kazni Mehletu ni klonil. Francozi so skušali na vsak način priti vsaj do znižanja, toda slovenska obramba je bila trdna. Pintarič, ki sicer tudi na klubski sceni igra v Franciji in je danes dobil priložnosti za nastop, potem ko je v sredo branil Gašper Krošelj, je do konca zdržal brez prejetega gola in z 32 obrambami. Na drugi strani pa so gostitelji v zadnji minuti skušali še brez vratarja, toda Matic Török je to kaznoval s tretjim golom Slovenije.

Slovenska hokejska reprezentanca je priprave na skorajšnje svetovno prvenstvo Divizije I opravila na zelo visoki ravni. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Slovenski hokejisti so tako na prijateljskih tekmah dosegli peto zmago v šestih dvobojih; pred pariškima tekmama so Slovenci dvakrat premagali Poljsko z 2:0 in 3:1, Avstrijo pa so v Ljubljani premagali s 5:2, v Beljaku pa s 6:0. "Mislim, da smo danes zelo dobro igrali, mogoče smo storili preveč prekrškov, a smo se super branili z igralcem manj. To je pred prvenstvom celo dobro, da vadimo to fazo igre. Fantje so videti pripravljeni, motivirani in borbeni. Vsi se že veselimo svetovnega prvenstva," je za Hokejsko zvezo Slovenije dejal vratar Matija Pintarič, ki je bil izbran za igralca tekme. "Po včerajšnjem porazu smo želeli podati dober, pozitiven odgovor. Vseh 60 minut smo v obrambi delali tako, kot je treba. Pripravili smo si več priložnosti pred tekmečevim golom in tako prišli do razlike dveh golov. Zelo zadovoljen sem s pristopom, zdaj pa se začne zares," pa je dodal selektor Edo Terglav.

Jan Drozg bo prav gotovo eden od nosilcev igre slovenske hokejske reprezentance. FOTO: Damjan Žibert icon-expand