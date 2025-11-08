Svetli način
Hokej

Slovenski hokejisti tokrat morali priznati premoč Italijanom

Katovice, 08. 11. 2025 18.39 | Posodobljeno pred eno minuto

Slovenska hokejska reprezentanca je turnir skupine C evropskega pokala narodov na Poljskem končala s porazom. V zadnji tekmi so bili boljši Italijani s 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Po uvodni zmagi nad Veliko Britanijo s 5:1 so sicer Slovenci v drugem krogu po podaljšku premagali gostiteljico Poljsko s 3:2, Italijani pa so bili vendarle premočan nasprotnik.

Slovenski hokejisti
Slovenski hokejisti FOTO: AP

Slovenci so prvo reprezentančno akcijo po majskem obstanku med svetovno elito v Sosnowiecu pri Katovicah končali z dvema zmagama in porazom. Selektor Edo Terglav je, kot je v navadi v jesenskih terminih, priložnost ponudil predvsem mlajšim igralcem in tistim, ki niso redno člani izbrane vrste.

V sklopu novoustanovljenega pokala narodov so se Slovenci v skupini C merili z Britanci, Poljaki in Italijani.

Slovenija se je danes znašla v zaostanku ob koncu prve tretjine, ko so Italijani prvič premagali Luko Kolina. Naskok so Italijani, ki bodo spomladi naslednje leto tudi igrali v elitni konkurenci, še pred tem pa kot gostitelji tudi na domačih olimpijskih igrah, povečali pred polovico tekme.

A so Slovenci nato še do drugega odmora odgovorili z dvema zadetkoma za izenačenje. Za prvega je poskrbel Jaka Sodja v 33. minuti, za drugega pa Jaša Jenko v 38.

V zadnjo tretjino sta tako ekipi krenili z začetnim izhodiščem, so pa v 44. minuti slovenski tekmeci prišli do prednosti po izključitvi Jana Drozga, ki je dobil disciplinsko kazen igre.

V 46. minuti so Italijani igralca več na ledu izkoristili ter zadeli za 3:2, kar je bil tudi končni izid tekme. Terglav je v končnici še tvegal in poldrugo minuto pred koncem potegnil Kolina na klop, a spremembe ni bilo več.

Slovenci so pred obračunom z Italijani premagali Britance in Poljake.
Slovenci so pred obračunom z Italijani premagali Britance in Poljake. FOTO: Profimedia

Evropski pokal narodov je nov format tekmovanja, zasnovan z namenom preoblikovanja reprezentančnih tekem med klubskimi premori v platformo za medsebojno merjenje moči reprezentanc z večjim tekmovalnim značajem. Prva sezona novega tekmovanja bo na sporedu med običajnimi uradnimi premori ligaških tekmovanj novembra, decembra in februarja.

Osemnajst reprezentanc po celotni Evropi tekmuje v več skupinah s po tremi ali štirimi ekipami. V tekmovanju v začetnem delu poleg ekip na Poljskem sodelujejo še Avstrija, Danska, Estonija, Francija, Latvija, Litva, Madžarska, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Romunija, Slovaška, Španija in Ukrajina.

"Zadnja tekma turnirja, malo slabše smo začeli, a smo s trdo igro pokazali, da lahko igramo tudi proti Italijanom, ki so bili v polni postavi. Na koncu je zmanjkalo malo športne sreče, ampak s tem turnirjem smo lahko zadovoljni," je za Hokejsko zvezo Slovenije tekmo ocenil Sodja.

"V začetku so bili Italijani veliko boljši, fizično smo bili v slabšem položaju, smo pa potem dobro reagirali v nadaljevanju. Vrnili smo se, pokazali značaj. V zadnji tretjini pa škoda za kazen in pet minut prednosti, ki so omogočile gol Italijanom. Bili smo blizu tretjemu golu, a so si skozi 60 minut Italijani vseeno zaslužili zmago. Smo pa z odnosom in karakterjem tudi s to postavo pokazali pravo tekmo," pa je dodal selektor Terglav.

hokej slovenija
