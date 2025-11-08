Slovenski hokejisti tokrat morali priznati premoč Italijanom

Slovenska hokejska reprezentanca je turnir skupine C evropskega pokala narodov na Poljskem končala s porazom. V zadnji tekmi so bili boljši Italijani s 3:2 (1:0, 1:2, 1:0). Po uvodni zmagi nad Veliko Britanijo s 5:1 so sicer Slovenci v drugem krogu po podaljšku premagali gostiteljico Poljsko s 3:2, Italijani pa so bili vendarle premočan nasprotnik.

Slovenski hokejisti FOTO: AP icon-expand

Slovenci so prvo reprezentančno akcijo po majskem obstanku med svetovno elito v Sosnowiecu pri Katovicah končali z dvema zmagama in porazom. Selektor Edo Terglav je, kot je v navadi v jesenskih terminih, priložnost ponudil predvsem mlajšim igralcem in tistim, ki niso redno člani izbrane vrste. V sklopu novoustanovljenega pokala narodov so se Slovenci v skupini C merili z Britanci, Poljaki in Italijani. Slovenija se je danes znašla v zaostanku ob koncu prve tretjine, ko so Italijani prvič premagali Luko Kolina. Naskok so Italijani, ki bodo spomladi naslednje leto tudi igrali v elitni konkurenci, še pred tem pa kot gostitelji tudi na domačih olimpijskih igrah, povečali pred polovico tekme.

A so Slovenci nato še do drugega odmora odgovorili z dvema zadetkoma za izenačenje. Za prvega je poskrbel Jaka Sodja v 33. minuti, za drugega pa Jaša Jenko v 38. V zadnjo tretjino sta tako ekipi krenili z začetnim izhodiščem, so pa v 44. minuti slovenski tekmeci prišli do prednosti po izključitvi Jana Drozga, ki je dobil disciplinsko kazen igre. V 46. minuti so Italijani igralca več na ledu izkoristili ter zadeli za 3:2, kar je bil tudi končni izid tekme. Terglav je v končnici še tvegal in poldrugo minuto pred koncem potegnil Kolina na klop, a spremembe ni bilo več.

Slovenci so pred obračunom z Italijani premagali Britance in Poljake. FOTO: Profimedia icon-expand