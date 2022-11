Slovenski hokejisti turnir v Budimpešti sklenili s porazom proti Japonski

Na tem prijateljskem turnirju so namreč ekipe igrale v dveh skupinah. Na prvi tekmi slovenske skupine je v četrtek Ukrajina po podaljšku z 2:1 premagala Italijo. Na drugi je Madžarska s 3:2 premagala Japonsko, Francija Japonsko s 4:1, Francozi pa so bili z 2:1 boljši od prirediteljev turnirja. V odločilnih tekmah za razvrstitev so tako nastali pari Slovenija – Japonska (za peto mesto), Madžarska – Ukrajina (za tretje mesto) in Italija – Francija za zmago.

Podobno kot proti Ukrajini sta bila tudi danes nasprotnika disciplinirana in zbrana v obrambi. Tokrat je bilo tudi malo priložnosti za zadetek ob igri z igralcem več, saj je vsaka ekipa imela le eno kazen, razmerje strelov pa je bilo na koncu tudi zelo izenačeno (31:32).

Povedli so Japonci po polovici tekme, a je za nekaj upov na preobrat takoj na začetku zadnje tretjine poskrbel Miha Štebih z izenačujočim zadetkom. Vendar so tudi v nadaljevanju te tretjine do vodstva spet prišli Japonci, po vodilnem zadetku v 54. minuti pa so Slovenci tvegali in Usnika potegnili iz vrat. Vendar so Japonci hitro izkoristili priložnost in na prazna vrata zadeli še tretjič ter tako turnir končali na petem mestu.