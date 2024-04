Slovenski hokejisti uspešno opravili s prvim testom pred SP

Še pred začetkom dvoboja so se pri Hokejski zvezi Slovenije s priznanji zahvalili nekdanjim reprezentantom Boštjanu Goličiču, Luki Gračnarju, Klemnu Pretnarju in Luki Vidmarju, pa tudi sodniku Viktorju Trilarju, ki je sodil zadnjič v karieri.

Slovenski hokejisti so drugi teden priprav na SP v Bolzanu začinili tudi s prvo testno tekmo. Današnji nasprotniki so bili severni sosedje, ki so tudi še v zelo zgodnjem obdobju priprav in še nimajo na voljo vseh najboljših igralcev za SP elitne skupine čez mesec dni.

Začetek izbrancev selektorja Eda Terglava je bil danes v dvorani Tivoli odličen. V prvi tretjini so domači hokejisti, v vratih je bil tokrat Gašper Krošelj (na klopi pa kot drugi vratar Luka Kolin), dosegli tri gole in z všečno igro postavili temelje za uspešno nadaljevanje priprav.