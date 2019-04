Slovenski hokejisti v Kazahstanu začenja misijo vrnitve med elito

Selektor Ivo Jan lahko računa na najboljšega slovenskega hokejista Anžeta Kopitarja , ki bo po hitrem zaključku sezone v ligi NHL najmočnejši adut Risov. Številne odpovedi ključnih igralcev so povzročile kup težav selektorju, ki je zaključni spisek potnikov sporočil šele večer pred odhodom v Kazahstan, po zadnji finalni tekmi državnega prvenstva.

Slovenske hokejiste v Kazahstanu čaka zahtevna naloga, cilj je vrnitev v elitno skupino svetovnega hokeja. Lani jim ni uspelo, letos bodo morali za želeni cilj osvojiti prvo ali drugo mesto v šestčlanski skupini A Divizije 1. Konkurenca so reprezentance Kazahstana, Belorusije, Litve, Koreje in Madžarske.

“Na svetovnem prvenstvu bo potrebna potrpežljivosr in na vsaki tekmi šestdeset minut odigrati praktično popolno. Prvi korak je bil narejen z zmago na zadnji tekmi proti Italiji. Imamo pa še nekaj malenkosti, ki jih moramo popraviti. Priložnost za to bo na treningih v Kazahstanu, da bomo na začetku prvenstva lahko sto-odstotni,” je pred odhodom za spletno stran HZS dejal Jan.

Jan je ob koncu s seznama črtal štiri hokejiste, Predana, Ropreta, Sotlarja in Logarja, dodal pa peterico iz finala DP. Dva hokejista Olimpije (Us, Zajc) in tri Jesenic (Čimžar, Rodman, Kalan), na seznamu ima tako 23 hokejistov (trije vratarji, sedem branilcev, 13 napadalcev).

Postava Slovenije:

vratarji: Luka Gračnar, Matija Pintarič, Žan Us;

branilci: Blaž Gregorc, Sabahudin Kovačević, Aleksander Magovac, Matic Podlipnik, Klemen Pretnar, Jurij Repe, Miha Štebih;

napadalci: Jan Drozg, Boštjan Goličič, Andrej Hebar, Anže Kopitar, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Žiga Pance, Robert Sabolič, Miha Verlič, Miha Zajc, Tadej Čimžar, David Rodman, Luka Kalan;

Razpored slovenskih tekem:

Ponedeljek, 29. april 2019

16.00 Slovenija – Kazahstan

Torek, 30. april 2019

12.00 Koreja – Slovenija

Četrtek, 2. maj 2019

12.00 Belorusija – Slovenija

Petek, 3. maj 2019

15.30 Madžarska – Slovenija

Nedelja, 5. maj 2019

08.30 Slovenija – Litva