Slovenski hokejisti z boljšo igro ugnali Ukrajino

Turnir na Madžarskem je že prva postaja na poti do majskega svetovnega prvenstva elitne skupine v Rigi. Sprva bi sicer morala Slovenija v novembrskem terminu igrati z Avstrijo in Belorusijo, a je prva našla izzive na močnejšem tekmovanju v Nemčiji, druga pa ni smela nastopiti zaradi sankcij. Na turnirju v Budimpešti sta dve skupini; v prvi tekmi slovenske skupine je v četrtek Ukrajina po podaljšku z 2:1 premagala Italijo. V drugi je Madžarska s 3:2 premagala Japonsko, Francija Japonsko s 4:1, danes pa so bili Francozi z 2:1 boljši še od prirediteljev turnirja.

Obe ekipi sta se predstavili s trdno obrambo v prvih dveh tretjinah. Ne Ukrajinci, pri katerih je bil v vratih Eduard Zaharčenko, ne Slovenci namreč niso premagali svojih nasprotnikov. Priložnosti so sicer imeli, tudi ob igri z igralcem več, a so vse ostale neizkoriščene. Mrtvilo pri zadetkih je šele v zadnji tretjini prekinil Rok Kapel v 47. minuti. Slovenci pa minimalne prednosti niso zadržali do konca, saj so Ukrajinci dve minuti pred koncem le izkoristili eno od številčnih prednosti in izenačili.

Odločitev je tako padla v podaljšku, kjer pa so bili boljši Slovenci ter zmagali z zadetkom Matica Podlipnika. "Mislim, da smo bili danes vso tekmo boljši tekmec, imeli več priložnosti. Škoda tega zadetka ob koncu, ampak moramo gledati na to pozitivno, na dobre strani. Danes smo bili veliko boljši kot na prvi tekmi, delamo dobre stvari na treningih, za Japonsko pa se moramo pripraviti najbolje, kot se lahko," je o dvoboju z Ukrajino dejal Podlipnik.

"Vsi smo si želeli, da bi zmagali po rednem delu in igrali proti domačinom. A fantom ne morem ničesar zameriti, borili so se, tudi v podaljšku, ko sem pričakoval, da bodo imeli Ukrajinci plošček več v posesti. Zaslužili so si to zmago, res pa je, da težko damo gole. Kakorkoli, gremo tekmo za tekmo, zdaj smo že na višji ravni in jutri želim še višjo. Japonci so neugodni in bomo imeli veliko dela," pa je tekmo z Ukrajino ocenil selektor Kopitar.

Pripravljalni turnir, Budimpešta, izid:

Ukrajina – Slovenija 1:2 (0:0, 0:0, 1:1, 0:1)

Dvorana Tüskecsarnok, sodniki: Kiča, Timar (glavna), Kövesi, Vincze.

Strelci: 0:1 Kapel (47.), 1:1 Nimenko (Traht, Merežko, 58.), 1:2 Podlipnik (Tomaževič, 64.).

Kazenske minute: Ukrajina 6, Slovenija 12.