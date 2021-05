Slovenski hokejisti z zmago nad Poljsko osvojili turnir v Ljubljani

Na četrti tekmi turnirja je priložnost med vrati dobil še četrti vratar, ki je v postavi slovenske ekipe. Med vratnici je danes stopil Žan Us , na klopi pa je bil tokrat Luka Gračnar . Domači selektor pa je tudi precej premešal napade svoje ekipe. Začetek Slovenije ni bil najboljši, saj so domači dobili gol, ko so imeli sami igralca več na ledu. Po napaki in izgubljenem ploščku je Poljska prišla do protinapada, ki ga je uspešno končal Grzegorz Pasiut . A je bil slovenski odgovor hiter, minuto in pol pozneje je Gregor Koblar po lepi akciji prvič premagal Ondreja Raszko .

Slovenci so se na tekmovanju, ki je nekakšno nadomestilo za odpovedano svetovno prvenstvo, doslej izkazali z dobrimi predstavami, predvsem pa so selektorja Matjaža Kopitarja razveselili mladi igralci. Ti so dobili priložnost za dokazovanje ter morda tudi za vabilo za najpomembnejši letošnji dogodek, kvalifikacije za OI poleti na Norveškem.

Nadaljevanje prve tretjine je bilo večinoma slovensko, domači so imeli več priložnosti, najlepšo Žiga Pešut, Poljaki pa so bili spet najbolj nevarni, ko so imeli igralca manj, a tokrat gola niso dosegli. V drugi tretjini so Slovenci povedli, ko je v 22. minuti Nik Simšič izkoristil prednost igralca več. A tesnega vodstva domači niso mogli povečati, saj je bila Poljska dokaj enakovredna in občasno tudi nevarnejša tekmica, ko se je nekajkrat izkazal tudi Us. Slovenci so se sredi tekme dobro ubranili ob prvi poljski številčni prednosti, v 32. minuti pa je Koblar dosegel še en gol, ki pa so ga sodniki razveljavili zaradi visoke palice.

Podobno je bilo tudi v zadnji tretjini. Domači so imeli rahlo terensko premoč, toda niso več premagali poljskega vratarja, najlepšo priložnost je imel s strelom iz bližine Luka Kalan. Poljaki pa so tudi igrali aktivno in iskali izenačenje. Pred koncem tekme so ob slovenski izključitvi potegnili vratarja iz gola, a ob razmerju 6-4 niso zadeli, čeprav je bilo nekaj sekund pred koncem pred Usom zelo vroče.