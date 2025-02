Slovenski hokejisti za konec turnirja boljši od Italije

Današnji dvoboj so risi začeli udarno in po začetnem pritisku Italije v srednji tretjini ukradli plošček. Vso delo je pri tem opravil Mark Sever , ki je nato po lepi samostojni akciji že preigral italijanskega vratarja Damiana Claro , a ploščka ni uspel poriniti prek golove črte. Po zmedi pred vrati pa so si v gneči gol zabili kar Italijani sami.

Kljub porazoma proti Madžarski in Poljski, obakrat je bil izid 1:3, je bil selektor z deli dvobojev zelo zadovoljen, predvsem s pristopom svojih mladih varovancev.

V prvi tretjini sta si obe reprezentanci priigrali nekaj lepih priložnosti, Italijani pa so bili dvakrat neuspešni z igralcem več v polju. V drugi tretjini so bili podobno neuspešni Slovenci, ki so zapravili dva "power-playa". V 38. minuti pa je Slovence rešil vratar Luka Kolin, ki je iz oči v oči ustavil dva poskusa Brycea Misleyja.

V zadnji tretjini so Italijani poskušali ogroziti razpoloženega Kolina, a se ta ni dal, na drugi strani pa so po pritisku na vratarja Claro in njegovi posledični napaki Slovenci v 52. minuti povišali vodstvo. Na pravem mestu se je znašel Rožle Bohinc.

Italijani so v zadnjih dobrih dveh minutah in pol na klop poklicali Claro, a je ostal Kolin ob nekaj njihovih poskusih nepremagan, za nameček pa so Slovenci v prazno mrežo zabili še tretji gol na tekmi, ko je bil nekoliko s strani uspešen Jaka Sodja.

Zmaga na turnirju je pripadla Poljakom, ki so dobili vse tri tekme. Danes so s 3:1 ugnali Madžarsko, Slovenija pa je zavoljo boljšega medsebojnega izkupička v krogu treh reprezentanc z eno zmago zasedla končno drugo mesto pred Madžarsko in Italijo.