Slovenski hokejisti za uvod premagali Poljake

Rok Tičar je bil prvi, ki je načel mrežo Poljakov v prvi tretjini, a Slovenci vodstva niso zadržali, saj je Poljska izenačila ob igralcu več na ledu. Druga tretjina je bila povsem slovenska, za novo vodstvo je hitro poskrbel še eden od standardnih in izkušenih članov ekipe Anže Kuralt, le dve minuti pozneje je bil uspešen še Marcel Mahkovec, Tičar pa je v 36. minuti povišal prednost na 4:1.

A povsem mirnega konca dvoboja Slovenci vseeno niso imeli; Poljaki so drugi gol dosegli na polovici zadnje tretjine, potem pa so se dve minuti pred koncem približali le na gol zaostanka, a je ostalo pri slovenski zmagi.