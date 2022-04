Slovenski hokejisti začenjajo prijateljske tekme pred SP

Ta teden bo Slovenija v slovaškem Hamuliakovem igrala še dve tekmi, 21. aprila z Japonsko in dan pozneje z Romunijo. Naslednji teden pa bosta še tekmi z Italijo v Tablji 28. aprila in zadnja pred SP na Bledu 30. aprila s Francijo. SP Divizije I (skupina A) v Ljubljani, na katerem bo po nedavni odločitvi krovne zveze IIHF o selitvi Avstrije in Francije v najvišji kakovostni razred že v tej sezoni (zaradi izključitve Rusije in Belorusije) sodelovalo samo pet ekip, se bo začelo 3. maja. Slovenija bo za uvod igrala z Litvo, 4. maja bo tekma z Romunijo, 6. maja z Madžarsko in 8. maja z Južno Korejo.

Selektor Kopitar je danes pred odhodom na Madžarsko sporočil seznam igralcev, na katere računa na prvih treh tekmah ta teden. Na njem so vratarji Žan Us, Matija Pintarič in Luka Kolin, branilci Aljoša Crnovič, Jan Čosič, Blaž Gregorc, Mitja Robar, Aleksander Magovac, Miha Štebih, Klemen Pretnar in Matic Podlipnik ter napadalci Rok Kapel, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Tadej Čimžar, Luka Maver, Žiga Pance, Gregor Koblar, Nik Simšič, Anže Kuralt, Ken Ograjenšek, Robert Sabolič, Rok Tičar, Blaž Tomaževič in Miha Zajc.