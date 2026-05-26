Hokej

Slovenski hokejski čudež spisal novo neverjetno zgodbo

Ljubljana, 26. 05. 2026 14.50 pred 1 uro 3 min branja 16

Avtor:
A.V.
Slovenska hokejska reprezentanca

Slovenska moška hokejska izbrana vrsta si je prvič v zgodovini še drugič zapored priigrala obstanek med 16 hokejskimi (vele)silami. To je tako za malce manj podučene kot tudi tiste s precej boljšim poznavanjem razmerij moči v hokejskem svetu težko predstavljiv dosežek. Varovanci selektorja Eda Terglava še naprej kljubujejo vsem zakonitostim športa, ki je v deželi na sončni strani Alp že lep čas (neupravičeno) spregledan in finančno podhranjen.

Pustimo ob strani že večkrat prežvečene zgodbe o šestih ledenih dvoranah in enem (resno) delujočem klubu. Zdaj je več kot primeren trenutek, da se po še enem izjemnem uspehu naših hokejistov zopet vprašamo, kako je to sploh mogoče.

Slovenska hokejska izbrana vrsta je namreč znova presenetila mnoge. Predvsem tiste, ki so celo med svetovnim prvenstvom elitne divizije v Švici (med drugimi nekdanji švedski selektor, op. p.), ki se preveša v sklepni del, na veliko govorili o tem, da je svetovna reprezentančna hokejska družina na najvišji ravni "preširoka" oziroma povedano drugače razširjena z določenimi reprezentancami, ki naj jim ne bi bilo mesta med elito.

Strast, pogum in neverjetna želja po dokazovanju so glavne odlike nove generacije slovenskih hokejistov, ki so si drugič zapored zagotovili obstanek med elito svetovnega hokeja.
FOTO: Profimedia

Med štiri ekipe (Velika Britanija, Madžarska, Italija) je bila, jasno, uvrščena tudi Slovenija. S pojasnilom, da ima omenjena četverica precej daljšo oziroma večjo nogometno tradicijo kot hokejsko. O Britancih ter naših vzhodnih in zahodnih sosedah ne bi izgubljal odvečnih besed, a govoriti na pamet, da je hokej na ledu v Sloveniji bolj kot ne obskuren šport, pa je velika brca v temo.

Kar je vnovič uspelo našim hokejistom, je dosežek brez primere. V družbi hokejskih velesil so risi pustili izjemen vtis. Pod vodstvom pogumnega in analitičnega selektorja Eda Terglava, ki je na najboljši možni način že tretje leto zapored znal povezati izkušene z mladimi igralci, je Slovenija že na uvodu v naporen turnir vzela mero takšni hokejski sili, kot je Češka. Kljub kasnejšim porazom s skandinavskimi zasedbami, ki že tradicionalno za našo izbrano vrsto predstavljajo (pre)visoko oviro, so Slovenci uspeli odščipniti veliko točko tudi Slovaški in v odločilnem obračunu za biti ali ne biti odčitati lekcijo še prepotentnim Italijanom.

Matic Török (v sredini) je prav gotovo ena od ključnih figur prenovljene slovenske hokejske reprezentance.
FOTO: AP

Zamenjava generacij, ki je nasledila neponovljivo zasedbo z zimskih olimpijskih iger v Sočiju 2014 in Pjongčangu 2018, uspeva z veliki koraki. Zdaj so v ospredju novi obrazi z Maticem Törökom na čelu, v ozadju pa naj bi že v polni pripravljenosti za prve izkušnje v članski konkurenci čakala vsaj peterica oziroma šesterica nadarjenih hokejistov, na katerih bo bržkone slonela prihodnost slovenskega reprezentančnega hokeja.

Selektor Terglav s sodelavci opravlja vrhunsko delo. Če se ob uspehih v soju žarometov vselej znajdejo igralci, je v tem primeru prav, da na tem mestu izpostavimo odlično vodenje strokovnjaka, ki že vrsto let uspešno deluje v francoskem klubskem hokeju. Nekdanji odlični napadalec in reprezentant se je pred tremi lotil zahtevnega dela prenove izbrane vrste, ki je imela za seboj najuspešnejše obdobje z omenjenima nastopoma na ZOI v Rusiji in Južni Koreji.

Veliko zaslug za izjemne uspehe slovenskega reprezentančnega hokeja gredo na račun selektorja Eda Terglava.
FOTO: Luka Kotnik

Od samega začetka je Terglav poudarjal pomen zaupanja v mlade fante, željne dokazovanja tako na klubski kot reprezentančni ravni. Slednji pa mu vračajo z obrestmi - izjemnimi predstavami na ledeni ploskvi -, ki nikogar ne pustijo ravnodušnega. Zato je letošnji obstanek med elito še toliko bolj pomemben v luči prihodnosti našega reprezentančnega hokeja. Prepričan sem namreč, da bodo risi prihodnje leto na SP elitne divizije v Nemčiji (Düsseldorf, Mannheim) znova zelo drago prodali svojo kožo. Veliko novih (zgodovinskih) mejnikov so naši hokejisti dosegli v švicarskem Fribourgu, že čez leto dni pa bodo Robert Sabolič, Török, Rok Tičar in drugi skušali spisati novo nepozabno reprezentančno poglavje.

Risi, kapo dol!           

hokej na ledu svetovno prvenstvo elitna divizija slovenska reprezentanca komentar

KOMENTARJI16

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
26. 05. 2026 15.46
Juhu !!
Odgovori
0 0
Zmajevo gnezdo
26. 05. 2026 15.40
hhaha ta Šved ima samo 2 točki več od Slovenije, ni lih za se veselit, če se že ima za neko velesilo.
Odgovori
+2
2 0
myomy
26. 05. 2026 15.31
Kakšen hokej, le. Važno, da vsak dan pišete o ameriški NBA ligi in katere spodnje hlače je zjutraj oblekel Donćić.
Odgovori
-2
3 5
trippi
26. 05. 2026 15.59
Točn tko.
Odgovori
0 0
dule100
26. 05. 2026 15.28
Švedski selektor ima prav! Slovenija, Madžarska, V.Britanija, Italija, pa še morda Avstrija, roko na srce, ne sodijo med to elito! Pa, saj tako je v vseh športih! Nekatere reprezentance so bolj eksotika! Drugače pa bravo in vse pohvale za opravljeno delo! 👏👏👏👍💪
Odgovori
-5
2 7
Prototip
26. 05. 2026 15.34
Bedast komentar,,a če slovenija premaga čehe,ni za elitio?,,a potemtakem bi moralo biti prvenstvo za samo 8 držav,ki sodijo v elito???,jaojao....
Odgovori
+7
7 0
St. Gallen
26. 05. 2026 15.23
Saj pravim za marsikaterega slovenca je Svica prava poslastica
Odgovori
-4
1 5
Prototip
26. 05. 2026 15.39
Ja,v glavnem pa za šipteraj in jugovino,,,,
Odgovori
+5
5 0
Free Izrael
26. 05. 2026 15.23
Žalostno je edino to da igrajo za jurja na mesec.
Odgovori
+5
8 3
First Last
26. 05. 2026 15.34
Zakaj ze, nek garac ki dejansko prispeva druzbi dobi enako
Odgovori
-6
0 6
Prototip
26. 05. 2026 15.36
Hahaha first,potem pa ukinimo šport,pa pejte vsi za garače,,,,,
Odgovori
+6
6 0
CorbaMorba
26. 05. 2026 15.22
Hej, vsaj rezultatov v športu se ne da zlagat.....baje.
Odgovori
+7
7 0
Divji petelin
26. 05. 2026 15.21
Ja upam, da danes slovaki pošljejo švede domov…
Odgovori
+5
5 0
Pajki
26. 05. 2026 15.17
Bravo Slovenci!!! Komentarji pa prazni. Ocitno se užigamo samo na balkan ter kdo je lev ali desni
Odgovori
+10
10 0
CorbaMorba
26. 05. 2026 15.21
Vreme, vreme....
Odgovori
0 0
slavkojakse
26. 05. 2026 15.08
Naši športniki...vsi skupaj... že vrsto vrsto let...delajo in ustvarjajo rezultate...Zato vsakemu posebej in skupaj kapo dol in velik velik poklon...
Odgovori
+9
9 0
