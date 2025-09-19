Slovenski hokejski mag, ki nikogar ni pustil ravnodušnega

Anže Kopitar (38) je v noči s četrtka na petek po slovenskem času na izredni novinarski konferenci v Los Angelesu oznanil skorajšnji zaključek imenitne športne poti.
Poti, ki ga je iz rodnih Jesenic, natančneje Hrušice, peljala sprva na sever Evrope k švedskemu prvoligašu Södertälju, kjer je že v rosnih najstniških letih potrdil nesporen potencial. Ta je bil tako izrazit, da so ga že pred naborom lige NHL zdaj že davnega 30. julija 2005 največji ameriški poznavalci hokeja na ledu označili za prihodnost najmočnejše hokejske lige na svetu.
Hokejski mag s številnimi presežki
Takrat je Anže štel 18 let in, čeprav je bil izbran kot 11. v družbi tako imenitnih imen, kot so Sidney Crosby, Bobby Ryan in denimo Marc Staal, se je mladi Slovenec v slogu najbolj pragmatičnih in prekaljenih "šahovskih" mojstrov odločil za nevsakdanjo potezo in se po omenjenem naboru za eno sezono vrnil k Södertälju, od koder je leto dni pozneje vstopil skozi še večja vrata lige NHL. Fizično brezhibno pripravljen s fantastičnim pregledom nad igro in briljantnim tehničnim znanjem se je v domovini priljubljeni "Kopi" podal v boj z odraslimi možmi.
Še kot golobradi najstnik je Kopitar že na uvodnih tekmah lige NHL navdušil številne hokejske analitike in poznavalce. Z mirnostjo, preudarnostjo in visokim hokejskim IQ-jem je v zelo zgodnji fazi profesionalne kariere ovrgel mnoge teorije oziroma dvome o tem, da "tam neki Slovenec" pa že ne bo mogel zdržati ritma tolikšnega števila tekem in posledičnega kosanja z najboljšimi na svetu. A taistih dvomljivcev je bilo (zelo) malo, kot eden najboljših obrambnih napadalcev na svetu je v letih 2012 in 2014 dosegel gotovo največja vrhunca v svoji bogati karieri. Že z osvojitvijo prvega Stanleyjevega pokala leta 2012 je vstopil v čislano družbo največjih športnih asov vseh časov, ko pa je le dve leti pozneje v bogato zbirko nagrad, priznanj in lovorik dodal še drugega Stanleyja, pa je postal nesmrten.
Številke govorijo same zase
Predvsem v očeh tistih, ki še kako dobro vedo, kaj vse je moral dati skozi ta hokejski mag, čigar kariera je s slovenskega vidika bržčas neponovljiva. Številke govorijo same zase: Kopitar je v 19 sezonah v dresu kraljev presegel ali pa vsaj izenačil številne klubske statistične parametre. Po številu odigranih tekem je na klubski večni lestvici z naskokom vodilni hokejist kalifornijske franšize (1454) kot tudi v rubriki podaj (838). Visoko tretje mesto zaseda po številu doseženih zadetkov (440) in drugo po točkah (1278).
Tudi ko beseda steče o številu odigranih tekem v končnici, jih je Anže Kopitar zbral kar 103, drugi pa je po številu podaj (62), tik za legendarnim Kanadčanom Waynom Gretzkyjem (65). Z Lucom Robitaillom si delita drugo mesto po doseženih točkah (89), tretje mesto pa zaseda po številu doseženih zadetkov (27). Vse to in še več je v 19 letih magične kariere uspelo Slovencu iz Hrušice. Čeprav mu je bila hokejska palica tako rekoč položena v zibelko, saj je bil Anžetov oče Matjaž Kopitar svoj čas prav tako odličen hokejist, sta bili za njegov razvoj bržkone odločilni pregovorna gorenjska trma in izjemen (športni) talent.
Kapetanski trak edinstven dokaz kakovosti in (hkrati) privrženosti eni franšizi
Z osvojenima Stanleyjevema pokaloma je uresničil otroške sanje, ko pa je pred začetkom sezone 2015/16 iz rok velikega prijatelja in nekdanjega soigralca Dustina Browna prejel še kapetanski trak, je bil Kopitarjev krog med največjimi sklenjen.
Danes je Anže Kopitar predvsem ponosni oče sina Jakoba in hčerke Neže. S soprogo Ines Kopitar sta ustvarila harmonično družinsko okolje, v katerem našemu hokejskemu asu polnih 19 let ni bilo treba pretirano skrbeti za druge stvari. In ravno iz tega razloga želi zdaj Anže povrniti svojim najdražjim za vso privrženost, požrtvovalnost in nesebičnost, ki že dolga leta predstavljajo rdečo nit družine Kopitar.
Anže se bo od ledenih ploskev uradno poslovil po naslednji sezoni, ki se bo začela v noči iz 7. na 8. oktober, ko bodo Kingsi prekrižali hokejske palice z zasedbo Colorado Avalanche.
