Slovenski hokejski mag, ki nikogar ni pustil ravnodušnega

Za legendarnim Anžetom Kopitarjem je dobrih 20 let izjemne hokejske kariere. Kariere, na katero je lahko ponosen sleherni slovenski hokejist, še bolj pa Anžetovi najzvestejši privrženci in člani ožje družine, ki najbolje vedo, kaj vse je moral dati skozi danes 38-letni Hrušičan. Čeprav bo še eno sezono razveseljeval navijače onkraj Atlantika in v Sloveniji, je že zdaj kristalno jasno, da bo tako dolgo in trnovo hokejsko pot s slovenskega zornega kota bržkone zelo težko ponoviti.

Anže Kopitar (38) je v noči s četrtka na petek po slovenskem času na izredni novinarski konferenci v Los Angelesu oznanil skorajšnji zaključek imenitne športne poti. Poti, ki ga je iz rodnih Jesenic, natančneje Hrušice, peljala sprva na sever Evrope k švedskemu prvoligašu Södertälju, kjer je že v rosnih najstniških letih potrdil nesporen potencial. Ta je bil tako izrazit, da so ga že pred naborom lige NHL zdaj že davnega 30. julija 2005 največji ameriški poznavalci hokeja na ledu označili za prihodnost najmočnejše hokejske lige na svetu.

Statistični prerez kariere Anžeta Kopitarja v ligi NHL FOTO: Sofascore.com icon-expand

Hokejski mag s številnimi presežki

Takrat je Anže štel 18 let in, čeprav je bil izbran kot 11. v družbi tako imenitnih imen, kot so Sidney Crosby, Bobby Ryan in denimo Marc Staal, se je mladi Slovenec v slogu najbolj pragmatičnih in prekaljenih "šahovskih" mojstrov odločil za nevsakdanjo potezo in se po omenjenem naboru za eno sezono vrnil k Södertälju, od koder je leto dni pozneje vstopil skozi še večja vrata lige NHL. Fizično brezhibno pripravljen s fantastičnim pregledom nad igro in briljantnim tehničnim znanjem se je v domovini priljubljeni "Kopi" podal v boj z odraslimi možmi. Še kot golobradi najstnik je Kopitar že na uvodnih tekmah lige NHL navdušil številne hokejske analitike in poznavalce. Z mirnostjo, preudarnostjo in visokim hokejskim IQ-jem je v zelo zgodnji fazi profesionalne kariere ovrgel mnoge teorije oziroma dvome o tem, da "tam neki Slovenec" pa že ne bo mogel zdržati ritma tolikšnega števila tekem in posledičnega kosanja z najboljšimi na svetu. A taistih dvomljivcev je bilo (zelo) malo, kot eden najboljših obrambnih napadalcev na svetu je v letih 2012 in 2014 dosegel gotovo največja vrhunca v svoji bogati karieri. Že z osvojitvijo prvega Stanleyjevega pokala leta 2012 je vstopil v čislano družbo največjih športnih asov vseh časov, ko pa je le dve leti pozneje v bogato zbirko nagrad, priznanj in lovorik dodal še drugega Stanleyja, pa je postal nesmrten.

Anže Kopitar je v najmočnejši hokejski ligi na svetu pustil neizbrisen pečat. FOTO: AP icon-expand

Številke govorijo same zase

Predvsem v očeh tistih, ki še kako dobro vedo, kaj vse je moral dati skozi ta hokejski mag, čigar kariera je s slovenskega vidika bržčas neponovljiva. Številke govorijo same zase: Kopitar je v 19 sezonah v dresu kraljev presegel ali pa vsaj izenačil številne klubske statistične parametre. Po številu odigranih tekem je na klubski večni lestvici z naskokom vodilni hokejist kalifornijske franšize (1454) kot tudi v rubriki podaj (838). Visoko tretje mesto zaseda po številu doseženih zadetkov (440) in drugo po točkah (1278). Tudi ko beseda steče o številu odigranih tekem v končnici, jih je Anže Kopitar zbral kar 103, drugi pa je po številu podaj (62), tik za legendarnim Kanadčanom Waynom Gretzkyjem (65). Z Lucom Robitaillom si delita drugo mesto po doseženih točkah (89), tretje mesto pa zaseda po številu doseženih zadetkov (27). Vse to in še več je v 19 letih magične kariere uspelo Slovencu iz Hrušice. Čeprav mu je bila hokejska palica tako rekoč položena v zibelko, saj je bil Anžetov oče Matjaž Kopitar svoj čas prav tako odličen hokejist, sta bili za njegov razvoj bržkone odločilni pregovorna gorenjska trma in izjemen (športni) talent.

Anže Kopitar je kapetanski trak prevzel o velikega prijatelja in nekdanjega soigralca Dustina Browna. FOTO: AP icon-expand

Kapetanski trak edinstven dokaz kakovosti in (hkrati) privrženosti eni franšizi