ZOI 2026
Hokej

Slovo po tridesetih letih: Hribar končal sodniško hokejsko kariero

Ljubljana, 31. 01. 2026 06.19 pred 15 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
M.J.
Matjaž Hribar

Na obračunu lige ICEHL v Hali Tivoli je svojo bogato kariero hokejskega sodnika sklenil Matjaž Hribar. Slednji je sicer profesor športne vzgoje in doktor znanosti. Sodniški izpit je opravil leta 1997, prvo sezono pa je odsodil v tekmovalnem letu 1998/99.

Matjaž Hribar
Matjaž Hribar
FOTO: HZS

Sodniški izpit je opravil leta 1997, prvo sezono pa je odsodil v tekmovalnem letu 1998/1999. Januarja 2004 je prvič sodil na prvenstvu pod okriljem Mednarodne hokejske zveze (IIHF) v bolgarski Sofiji, v nadaljevanju pa sodeloval na kar 17-ih tekmovanjih IIHF, med drugim tudi na svetovnem prvenstvu skupine A za člane v Košicah in Bratislavi, ter na svetovnem prvenstvu skupine A do 20 let v Helsinkih.

Sodil je tudi na finalnem turnirju Kontinentalnega pokala v Rouenu ter tri sezone v skupinskem delu Lige prvakov (CHL). V ligi EBEL/ICEHL je sodil vse od 22. septembra 2006 pa do danes in v tem obdobju odsodil 605 tekem, od tega 16-krat v končnici in šestkrat v finalnih serijah. Skupno je v svoji sodniški karieri odsodil približno 1.400 tekem.

Matjaž Hribar še vedno velja za telesno odlično pripravljenega sodnika; kljub hudi poškodbi hrbta, ki je njegovo kariero za nekaj mesecev prekinila, se je uspešno vrnil in ostal zgled profesionalnosti, vztrajnosti in predanosti hokejskemu sojenju.

V prihodnje bo svoje obsežno znanje in izkušnje prenašal v Sodniški organizaciji HZS, kjer bo kot izkušen in priznan pedagog sodeloval pri razvoju mladih sodnikov, tako z delom na ledu kot tudi v vlogi kontrolorja sojenja oziroma trenerja sodnikov.

Columbus s četrto v nizu spet med kandidati za play off

Hokejistom Olimpije pomemben derbi s Salzburgom

