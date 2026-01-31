Slovo po tridesetih letih: Hribar končal sodniško hokejsko kariero

Sodniški izpit je opravil leta 1997, prvo sezono pa je odsodil v tekmovalnem letu 1998/1999. Januarja 2004 je prvič sodil na prvenstvu pod okriljem Mednarodne hokejske zveze (IIHF) v bolgarski Sofiji, v nadaljevanju pa sodeloval na kar 17-ih tekmovanjih IIHF, med drugim tudi na svetovnem prvenstvu skupine A za člane v Košicah in Bratislavi, ter na svetovnem prvenstvu skupine A do 20 let v Helsinkih.

Sodil je tudi na finalnem turnirju Kontinentalnega pokala v Rouenu ter tri sezone v skupinskem delu Lige prvakov (CHL). V ligi EBEL/ICEHL je sodil vse od 22. septembra 2006 pa do danes in v tem obdobju odsodil 605 tekem, od tega 16-krat v končnici in šestkrat v finalnih serijah. Skupno je v svoji sodniški karieri odsodil približno 1.400 tekem.

Matjaž Hribar še vedno velja za telesno odlično pripravljenega sodnika; kljub hudi poškodbi hrbta, ki je njegovo kariero za nekaj mesecev prekinila, se je uspešno vrnil in ostal zgled profesionalnosti, vztrajnosti in predanosti hokejskemu sojenju.

V prihodnje bo svoje obsežno znanje in izkušnje prenašal v Sodniški organizaciji HZS, kjer bo kot izkušen in priznan pedagog sodeloval pri razvoju mladih sodnikov, tako z delom na ledu kot tudi v vlogi kontrolorja sojenja oziroma trenerja sodnikov.