So v Tivoliju po petem zaporednem porazu že prižgani vsi alarmi?

Hokejisti Olimpije Ljubljane so v tekmi 22. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili z ambicioznimi Gradčani z 1:3, kar je že peti zaporedni poraz zmajev v regionalnem tekmovanju. Ljubljančane, ki imajo sicer velike težave s poškodbami ključnih mož, že v petek čaka podobno zahtevno delo, saj v prestolnico prihaja aktualni prvak iz Solnograškega. So po seriji porazov v Tivoliju že prižgani vsi alarmi?

Finski trener Upi Karhula ima s svojimi varovanci težko obdobje. Olimpija je izgubila petkrat zapored in se nahaja v hudi rezultatski krizi. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Ljubljanski hokejisti so doživeli nov poraz v regionalnem tekmovanju. Ta je že peti v nizu, tako da so zeleno-beli še podaljšali najslabše obdobje v sezoni. Zadnjo zmago so dosegli v začetku novembra proti Innsbrucku, potem pa klonili proti Celovcu, Bolzanu po kazenskih strelih, Linzu, Asiagu in danes še proti Gradcu. To se zdaj pozna tudi na lestvici, saj so zdrsnili z mest, ki so jih za cilj označili na začetku sezone, med prvih šest. Z Gradcem pa so odigrali že tretjo tekmo v sezoni po dveh domačih oktobra, ostajajo pri eni zmagi s prve (4:2).

Pred dnevi so v ljubljanskem klubu predstavili zadnjo, najbolj odmevno okrepitev v sezoni. A kapetan ameriške reprezentance s SP 2023 Nick Bonino, ki je v severnoameriški ligi NHL odigral 973 tekem in se dvakrat veselil naslova prvaka, danes še ni bil v postavi.

Zmaji ne najdejo poti iz črne luknje. Po gostovanju v Gradcu imajo na kontu pet zaporednih porazov. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Domači so imeli terensko premoč in so po začetnem dobrem uvodu gostov tudi prvi zadeli. V sedmi minuti je vratarja Luko Kolina, ki je tokrat branil za Ljubljančane in svoje delo opravil odlično, saj je zbral 42 obramb, premagal Sam Antonitsch. "Dobro smo odprli tekmo in bili uvodoma najmanj enakovredni, a smo hitro padli v serijo napak in tekma je šla v napačno smer," je po petem zaporednem porazu dejal izkušeni branilec Blaž Gregorc.

Podobno je bilo v nadaljevanju, Gradec (razmerje strelov na koncu je bilo 45-27) je bil nevarnejši in aktivnejši, zadel pa do zadnje tretjine ni več. V zadnjem delu so imeli prvi z igralcem več priložnosti gostje, a je niso izkoristili, Gradec pa svojo že po dobri minuti, Lukas Haudum je otežil delo gostom za preobrat.

Bo Nick Bonino prinesel preporod v hokejski Tivoli? FOTO: Damjan Žibert icon-expand

A je nato kanček upanja zeleno-belim vendarle prinesel Bine Mašič, ki je v 51. minuti znižal na 1:2. Novo priložnost za zadetek so imeli zmaji štiri minute pozneje, ko so Štajerci imeli igralca manj. A v tem elementu Ljubljančani ne blestijo, tokrat pa so si privoščili še napako in po protinapadu štiri sekunde pred koncem graške kazni dobili tretji gol. "Imeli smo tudi svoje priložnosti, toda nismo jih izkoristili. Treba je pohvaliti tekmece za odlično igro. Bili so boljši in zasluženo zmagali. Mi pa se moramo čim prej pobrati in čim prej končati ta negativen niz porazov. Priložnost bo že v petek, čeprav nam v goste prihaja odlični Salzburg."

Tako je bil umik Kolina z vrat dve minuti pred koncem bolj teoretičen poskus, ki nazadnje ni prinesel želenega, Gradec pa je, kot še piše STA, brez večjih težav ohranil dva zadetka naskoka za zmago. V petek bodo Ljubljančani na domačem ledu gostili Salzburg, trenutno tretjeuvrščeno ekipo lige.