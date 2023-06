Sodja in Mehle ostajata, Čepon zapušča zmajevo hokejsko gnezdo

V ljubljanskem moštvu tudi v sezoni 2023/24 ostaja napadalec Jaka Sodja , to bo že njegova tretja sezona v zeleno-belem dresu in ligi ICE. Sodja je bil "top scorer" moštva v tekmovanju v Hokejski ligi prvakov, v ligi ICE pa je v zadnjih dveh sezonah odigral 95 tekem, na katerih je zabeležil 11 golov in 21 podaj. " V Ljubljani se počutim dobro in prepričan sem, da je za moj hokejski razvoj in športno pot odločitev, da ostanem pri HK SŽ Olimpija najboljša. Pred novo sezono si želim, da z odličnimi predstavami znova napolnimo Halo Tivoli in prepričan sem, da nam bo uspelo. Veselim se, da se kmalu vidimo na ledu , je odločitev, da ostane v Ljubljani v izjavi za spletno stran kluba pospremil Sodja. " Jaka Sodja je eden izmed igralcev, ki predstavlja jedro ekipe. V pretekli sezoni je pokazal veliko borbenost in prepričan sem, da lahko še precej napreduje ," pravi Upi Karhula , glavni trener SŽ Olimpija.

Napadalec Žiga Mehle, otrok Olimpijine hokejske šole, bo tudi v naslednji sezoni nadgrajeval svoj hokejski talent in znanje v članskem moštvu HK SŽ Olimpija. Mehle je med bolj perspektivnimi igralci svoje generacije, v pretekli sezoni je dobil priložnost v članskem moštvu. Zaigral je v ligi ICE in Hokejski ligi prvakov, kjer je na šestih tekmah dosegel dve podaji. V ligi ICE je na 47 tekmah dosegel tri gole in štiri podaje. "Sem Ljubljančan in v čast mi je igrati za svoj matični klub, kjer sem naredil svoje prve hokejske korake. Prav tako je klub stabilen in igramo v najmočnejši ligi v regiji. Želim si nadgraditi svojo igro in z dobrimi predstavami pomagati ekipi in klubu do zastavljenih ciljev, pravi Žiga Mehle. "Za Žigo je vedno veljalo, da je talentiran igralec z visokim hokejskim IQ-jem, ampak ... V Olimpiji smo vanj verjeli in ta ampak je popolnoma odpravil ter že v lanski sezoni pokazal, da postaja kompleten igralec. Verjamem, da bo postajal vse pomembnejši igralec v naši ekipi," je dodal Anže Ulčar, direktor HK SŽ Olimpija.

Mark Čepon (sporazumno) zapušča Ljubljančane

Iz ljubljanskega tabora še informacija, da Mark Čepon zapušča ljubljanski klub. "Z Markom, ki je svoje prve hokejske korake naredil v našem klubu, smo sicer že sklenili sodelovanje tudi za prihodnjo sezono, a smo se dogovorili za sporazumno prekinitev pogodbe," med drugim piše v uradnem zapisu kluba iz Tivolija. "Zahvaljujem se HK SŽ Olimpija, ki je prisluhnila mojim željam in mi omogočila, da se podam v drug klub, kjer bom imel večjo minutažo, s tem pa pridobil dodatne hokejske izkušnje," za klubsko spletno stran pravi Čepon. "Marku Čeponu se zahvaljujemo za srčnost in borbenost, ki sta ga odlikovali v zelenem dresu. Želimo mu, da še naprej razvija svoj hokejski talent in znanje. Prepričan sem, da Mark in Olimpija še nista rekla zadnje besede," je povedal Miha Butara, predsednik HK SŽ Olimpija.