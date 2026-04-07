Sodja pred odločilno bitko: Ključ sta enostavnost in realizacija

Po prvi zmagi hokejistov HK Olimpija Ljubljana v polfinalni seriji Lige ICE v nedeljo proti Pustertalu je napadalec Jaka Sodja poudaril, da je bil ključ do uspeha v preprosti igri in učinkoviti realizaciji.
"Zelo dober občutek je premagati izvrstnega vratarja, pa potem še doseči tri zadetke. Upajmo, da bomo tako nadaljevali," je dejal po tekmi. Nasprotniki iz Južne Tirolske so namreč prve tri tekme dobili z rezultatom 3:0, kar je na drugi strani pokazalo zelo slab napadalni izkupiček zmajev.
Ob vprašanju, kaj je bilo tokrat drugače v primerjavi s prejšnjimi obračuni, je izpostavil predvsem pristop: "Igrali smo enostavno igro. V garderobi smo se zmenili, da bomo plošček spravili na gol in dosegli te "dirty" zadetke. Na srečo se je tokrat izteklo," je še dodal Sodja.
Pomembno vlogo je pripisal tudi navijačem, ki so ustvarili izjemno kuliso. "Definitivno so bili naš šesti igralec. V petih letih, kar igram tukaj, še ni bilo takšnega vzdušja," je pohvalil domačo publiko, ki je niti praznična nedelja ni odvrnila od obiska Tivolija.
Kljub zmagi pa ostaja nekoliko previden, a vseeno optimističen, saj priznava, da nasprotnik Olimpiji ne ustreza. "Enostavno nam ne pašejo. Igrajo sistem, ki nam ne odgovarja. Ampak videli smo, da jih lahko s takšno igro premagamo," je še zaključil. V primeru zmage Ljubljančanov jih nova domača tekma čaka v četrtek v Ljubljani, morebitna sedma pa bi bila 12. aprila v Italiji.
