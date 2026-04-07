Sodja pred odločilno bitko: Ključ sta enostavnost in realizacija

Po prvi zmagi hokejistov HK Olimpija Ljubljana v polfinalni seriji Lige ICE v nedeljo proti Pustertalu je napadalec Jaka Sodja poudaril, da je bil ključ do uspeha v preprosti igri in učinkoviti realizaciji.

"Zelo dober občutek je premagati izvrstnega vratarja, pa potem še doseči tri zadetke. Upajmo, da bomo tako nadaljevali," je dejal po tekmi. Nasprotniki iz Južne Tirolske so namreč prve tri tekme dobili z rezultatom 3:0, kar je na drugi strani pokazalo zelo slab napadalni izkupiček zmajev.

Ob vprašanju, kaj je bilo tokrat drugače v primerjavi s prejšnjimi obračuni, je izpostavil predvsem pristop: "Igrali smo enostavno igro. V garderobi smo se zmenili, da bomo plošček spravili na gol in dosegli te "dirty" zadetke. Na srečo se je tokrat izteklo," je še dodal Sodja.