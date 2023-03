Soigralci o Kopitarju: Na isti visoki ravni v ligi NHL igra že 17 let

"To je bila dobra zmaga, rekel bi, da je zmaga značaja. Odigrali smo dobrih 60 minut, nekaj minut preveč v kazenskem prostoru, a mislim, da smo bili boljša ekipa," je za LA Kings Insider dejal Adrian Kempe, ki je po tekmi pohvalil tudi soigralca Anžeta Kopitarja. "Na isti visoki ravni v ligi NHL igra že 17 let. Trenutno gre plošček za nas malo raje v mrežo kot ponavadi, vendar se Kopi vsak dan izkaže in vsakič znova pokaže svoje mojstrstvo," je med drugim dejal Kempe o 35-letnemu kapetanu kraljev Kopitarju.

"Všeč mi je, da smo dobro igrali kot ekipa in zmagali. Mislim, da proti res dobri ekipi nismo veliko popustili. Danes je vsak igralec dal vse od sebe in to je tisto, kar potrebujemo, da zmagujemo naprej. Imeli smo odgovor na vsak zadetek, ki ga je tekmec dosegel, in to je bilo lepo videti," pa je po tekmi dejal Kopitar. "Trenutno imamo v ekipi res dobro kemijo in uživamo na valu, ki smo ga 'zajahali'. Ko pride takšen val, ti ni treba preveč razmišljati, ampak samo igraš in uživaš. Skušali bomo jezditi na tem valu tako dolgo, kot bomo lahko," je bil po tekmi slikovit Kopitar.

En gol je dodal še Gabriel Vilardi, vratar Joonas Korpisalo pa je zaustavil 28 strelov.

Nobena ekipa v ligi NHL ni ta čas bolj vroča vse od premora za tekmo zvezd All-Star, kot je ekipa kraljev, ki je z zmago ostala na vrhu zahodne konference skupaj z Vegas Golden Knights. Obe imata na vrhu po 84 točk. Pri domači ekipi sta se med strelce vpisala Evan Rodrigues in Nathan MacKinnon, ki je zadel še na 15. zaporedni domači tekmi.

Naslednja tekma kralje čaka v nedeljo, ko bodo doma gostili Nashville.

Izidi:

Buffalo Sabres - Dallas Stars 4:10

Pittsburgh Penguins - New York Islanders 3:4 (podaljšek)

Montreal Canadiens - New York Rangers 3:4 (kazenski streli)

Washington Capitals - New Jersey Devils 2:3 (kazenski streli)

Carolina Hurricanes - Philadelphia Flyers 1:0

Tampa Bay Lightning - Vegas Golden Knights 3:4 (podaljšek)

Boston Bruins - Edmonton Oilers 2:3

St. Louis Blues - San Jose Sharks 4:2

Colorado Avalanche - Los Angeles Kings 2:5

(Anže Kopitar: 3 podaje za LA)

Arizona Coyotes - Nashville Predators 4:1

Seattle Kraken - Ottawa Senators 4:5