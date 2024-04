Sosedska rivala dvoboj začela s pretepom: 10 igralcev tekmo končalo, še preden se je začela

Junak obračuna je bil sicer Artemi Panarin, ki je dosegel gol in podajo ter je skupaj to sezono že pri 110 točkah. To ga uvršča na četrto mesto strelcev. Na prvem mestu je Nikita Kučerov. Ruski napadalec je ponoči s Tampa Bay Lightning slavil na gostovanju pri Toronto Maple Leafsih s 4:1, pri tem pa zbral tri podaje. To sezono je dosegel 42 golov in prispeval 88 podaj za 130 točk. Sledita mu Nathan MacKinnon (Colorado Avalanche) s 127 in Connor McDavid (Edmonton Oilers) s 126 točkami.