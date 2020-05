Sotlar se je vrnil v Tivoli

"Vesel sem, da se vračam v domači klub, v domačo dvorano Tivoli, v zeleni dres in v klub, ki je moja prva hokejska ljubezen. Verjamem, da bomo z ekipo skupaj osvojili zastavljene cilje. Na mizi sem imel tudi druge ponudbe, a me je pri Olimpiji prepričala vizija razvoja kluba," je razloge za vrnitev pojasnil 27-letni napadalec. Sotlar je kariero začel pri HK Olimpiji, v Tivoliju pa je nazadnje igral za nekdanjo HDD Olimpijo v ligi Ebel, kjer je zbral 153 nastopov. Pozneje se je za eno sezono preselil na Jesenice, v zadnjih sezonah pa je igral v alpski ligi za južnotirolsko zasedbo Sterzing in za avstrijski Zell am See.

"Jure Sotlar je za nas velika okrepitev in zelo sem zadovoljen, da postaja del ekipe. Še bolj me veseli, da se kot otrok Olimpije in igralec, ki je v svoji karieri že veliko dosegel, vrača domov v svoj matični klub. Verjamem, da so pred nami uspešni časi in da bomo tudi z Juretovo pomočjo dosegli veliko,"pa je ob sklenitvi sodelovanja dejal predsednik kluba Miha Butara. V Tivoliju so sicer v zadnjih dneh podaljšali sodelovanje še z nekaterimi člani ekipe iz sezone 2019/20, ki se je zaradi pandemije novega koronavirusa končala predčasno in brez tekmovalnega razpleta. Za zeleno-bele bodo tako še naprej igrali tudi Janez Orehek, Luka Ulamec, Jakob Bernard in Martin Bohinc.