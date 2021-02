SP elitne skupine bo gostila samo Latvija

Mednarodna hokejska zveza je potrdila, da bo letošnje svetovno prvenstvo elitne skupine gostila samo Latvija. Po prvotnem načrtu bi morali biti gostiteljici Latvija in Belorusija, a so slednji organizacijo tekmovanja zaradi zdravstvenih, varnostnih in političnih zadržkov pred dvema tednoma odvzeli.

icon-expand Slavje latvijskega vratarja Elvisa Merzlikinsa po letošnji zmagi njegovih Columbus Blue Jacketsov nad branilci naslova, ekipo Tampa Bay Lightning. FOTO: AP Svet Mednarodne hokejske zveze (IIHF) je takrat sporočil, da je v igri za letošnje prvenstvo več možnosti, iskali so tudi morebitnega drugega sogostitelja. Nazadnje so se odločili, da bo celotno organizacijo tekmovanja prevzela Latvija. Eden od argumentov za takšno odločitev je tudi zdravstveni vidik, saj želijo z izvedbo vseh tekem samo v eni državi in samo v enem mestu, Rigi, kar najbolj omejiti tveganje za okužbo z novim koronavirusom. Prvenstvo bo potekalo med 21. majem in 6. junijem. SP divizije I bi morala sicer že lani gostiti Ljubljana, a je IIHF tekmovanje odpovedal. icon-expand