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Hokej

Spektakel, ki ga je v živo videl tudi veliki Kopitar: To je bila tekma na ravni končnice

Ljubljana, 17. 10. 2026 08.58 pred 37 minutami 2 min branja 1

Avtor:
M.J.
Četrta tekma: Olimpija – Pustertal

Sijajen hokejski večer v hramu slovenskega špoirta. Skoraj polna dvorana, v Tivoliju se je zbralo več kot 3500 glasnih navijačev in stara rivala. Tekma na nivoju končnice, devet zadetkov in končna zmaga hokejskih zmajev proti vodilnemu Bolzanu (5:4), ki jo je v živo "videl" tudi legendarni Anže Kopitar. Bila je to repriza lanskega epskega obračuna v končnici lige ICE. In četrta zaporedna zmaga ljubljanskih oklepnikov.

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Hokejisti Olimpije so na derbiju z Bolzanom vnovič dokazali, da sodijo v vrh razširjenega avstrijskega prvenstva. 

Na častni tribuni je sedel tudi Anže Kopitar. Gledalci so mu namenili glasen aplavz, ko so ga predstavili na velikem zaslonu.

Olimpija je ekipi HCB Südtirol Alperia zadala sploh prvi poraz v rednem delu tekme – in s tem Bolzanu odvzela prvo mesto na lestvici. Nathanael Halbert je zadel že po 52 sekundah. Po izenačenju Dustina Gazleyja so Slovenci večkrat prevzeli vodstvo, Marcel Mahkovec pa je povišal na 5:3. 

Ben Cooper
Ben Cooper
FOTO: Luka Kotnik

Kljub poznejšemu golu Daniela Mantenuta je domača zasedba tudi ob pomoči glasnih navijačev, na koncu zadržala prednost in si zagotovila zmago s 5:4. "Lahko je igrati ob petkih, ko se egovorno zbere največ navijačev in so zelo glasni. Preprosto so nas nosili po ledu. Bilo je lahko igrati v takem vzdušju, toda moramo biti enako zagnani na vsaki tekmi, tudi na gostovanjih," je po odličnem hokejskem večeru v Tivoliju, kjer se je zbralo več kot 3500 gledalcev, dejal strateg zmajev Ben Cooper. 

Preberi še Hokejisti Olimpije po razburljivem dvoboju ugnali drugouvrščeni Bolzano

"Delovalo je, kot da je to tekma končnice. Zelo se je poznalo, da je bilo veliko gledalcev na tekmi. Navijači so vselej glasni in to nam je vlilo dodatno energijo. Vsi igralci so bili motivirani pred tekmo. Bolzano ima vedno močno ekipo," je še dejal kanadski trener na klopi Ljubljančanov. 

Antti Upi Karhula je pred leti vodil tudi zmaje.
Antti Upi Karhula je pred leti vodil tudi zmaje.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Vsekakor je bila to naša najboljša tekma v sezoni. V igri petih proti petim smo bili boljši. Ekipa hitro napreduje, a moramo ostati ponižni," je zaključil Cooper. "Domača zasedba je prišla iz garderobe s peno na ustih. Imeli smo težave v prvi tretjini, nato smo se pobrali. Gostitelji so pritiskali, toda vesel sem, da smo se vsakič rezultatsko vrnili. Nič, gremo naprej, za nami je lep hokejski večer, ki ga nismo začinili s kakšno točko," je po povratku v Tivoli dejal nekadnji trener Olimpije Antti Upi Karhula

Že v nedeljo zmaje čaka nov izziv v Innsbrucku.

Izid:
HK Olimpija Ljubljana - Bolzano 5:4 (1:1, 2:1, 2:2)
Halbert 1., Lawrence 29., Pance 31., Beričič 48., Mahkovec 54.; Gazley 17., Ratcliffe 36., Bradley 49., Mantenuto 55.

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