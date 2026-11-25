Arbitri Casa s sedežem v Lozani so 30. oktobra ugodili pritožbi ruske hokejske zveze in mednarodni zvezi naložili, naj ruskim reprezentancam omogoči nastop na svojih tekmovanjih v sezoni 2026/27. Cas je ocenil, da zveza IIHF ni predložila dovolj dokazov za upravičenost nadaljnje izključitve zaradi varnostnih razlogov. Odločitev se nanaša na člansko SP leta 2027 v Nemčiji ter mladinska prvenstva do 20 in 18 let v Kanadi, na Češkem in v ZDA, pa tudi na žensko SP leta 2027 v Kanadi.

Pri krovni zvezi IIHF so pojasnili, da so pridobili nove informacije o morebitnih povezavah dveh arbitrov z Rusijo. Zaradi resnosti teh navedb in možnih posledic za mednarodni hokej so se zato odločili nadaljevati pravni postopek pred švicarskim sodiščem.

Odločitev Casa je sprožila ostre odzive v hokejskem svetu. Več reprezentanc je napovedalo, da ne bodo igrale proti Rusiji, nemška vlada in tamkajšnja hokejska zveza pa opozarjata, da bi bila ob ruskem nastopu izvedba moškega SP maja prihodnje leto zaradi bojkotov praktično nemogoča.

Nemški državni sekretar za šport Ronald Rauhe se je zavzel za ponovno izključitev Rusije, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nemška vlada se je ob tem postavila na stran nacionalne zveze, ki išče rešitev za izvedbo prvenstva brez ogrožanja njegove športne in gospodarske izvedljivosti. Rusije medtem ne bo na decembrskem SP do 20 let v Kanadi zaradi omejitev kanadskih oblasti. Ruska hokejska zveza je odločitev označila za nesprejemljivo, ruski predstavniki pa so napovedali pritožbo na Mednarodni olimpijski komite (Mok).

Vprašanje vrnitve ruskih športnikov na mednarodna tekmovanja je ta teden znova prišlo na dnevni red tudi v Evropski uniji. Evropska komisija je v ponedeljek predstavila predlog 22. svežnja sankcij proti Rusiji, ki med drugim predvideva prepoved nastopanja ruskih ekip in športnikov pod rusko zastavo na športnih prireditvah v EU. Predlagala je tudi prepoved uporabe ruskih državnih simbolov na teh dogodkih ter omejitve finančnih tokov ruskih sponzorjev evropskim športnim in kulturnim organizacijam.

Predlog mora pred uveljavitvijo potrditi Svet EU. Ministri držav članic, pristojni za šport, so o vrnitvi ruskih in beloruskih športnikov na mednarodna tekmovanja razpravljali že 20. novembra, vendar skupnega stališča o vseh vprašanjih, zlasti glede nastopanja nevtralnih športnikov in vizumskih omejitev, še niso dosegli.