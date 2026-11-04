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Hokej

Sporna vrnitev Rusov: od leta 1993 so partner IIHF, sedaj se želijo posloviti

Praga, 04. 11. 2026 13.09 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
STA
Ruska hokejska reprezentanca na OI 2022 v Pekingu

Češki proizvajalec avtomobilov Škoda bo preučil svoje sodelovanje pri svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu, če bo na tekmovanju nastopila ruska reprezentanca. Škoda, ki je partner Mednarodne hokejske zveze (IIHF) že od leta 1993, se je tako pridružila vse glasnejšemu nasprotovanju vrnitvi Rusije na mednarodna tekmovanja.

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"Ker se ruska agresija nadaljuje, menimo, da bi bila vrnitev ruske reprezentance na svetovno prvenstvo v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarjamo. Če bo Rusija nastopila, bomo znova preučili svoje sodelovanje na turnirju in sprejeli dodatne ukrepe," so sporočili iz podjetja.

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Podjetje se je odzvalo na odločitev Mednarodnega športnega razsodišča (Cas), ki je prejšnji teden razveljavilo odločitev IIHF o izključitvi ruskih reprezentanc s tekmovanj v sezoni 2026/27. Ruske ekipe so izključili po ruski invaziji na Ukrajino februarja 2022. Pri krovni zvezi so 30. oktobra sporočili, da se z odločitvijo razsodišča ne strinjajo, vendar jo bodo upoštevali in preučili njene praktične posledice.

Vse glasnejše je tudi nasprotovanje nacionalnih hokejskih zvez. Finska, Švedska, Norveška, Danska, Češka, Latvija so napovedale, da njihove reprezentance ne bodo igrale proti Rusiji. Finska in Latvija sta svoje nasprotovanje razširili tudi na tekme proti Belorusiji.

Hokejisti Finske ne želijo igrati proti Rusom.
Hokejisti Finske ne želijo igrati proti Rusom.
FOTO: AP

Zadržke imajo tudi severni sosedi Slovenije. Vodstvo avstrijske hokejske zveze je danes sporočilo, da avstrijska reprezentanca v trenutnih okoliščinah ne namerava igrati proti Rusiji. Ob tem so poudarili, da bi si želeli takšno odločitev uskladiti z drugimi evropskimi zvezami.

Norveška, Danska in Švedska so obenem potrdile, da bodo na prvenstvu odigrale vse druge tekme. Zveze kot razloge za zavrnitev tekem z Rusijo navajajo vojno v Ukrajini, geopolitične napetosti ter varnost igralcev in strokovnega osebja.

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Med sponzorji so se proti ruski udeležbi že odločno izrekli pri švedskem podjetju AJ Products in finskem proizvajalcu pnevmatik Nokian Tyres. AJ Products, ki prvenstvo podpira že od leta 1989, je napovedal umik sponzorstva za prihodnje leto. Nokian Tyres pa bo prekinil sponzorstvo prvenstva leta 2027, če bodo Rusiji dovolili nastop.

SP elitne skupine bo med 13. in 30. majem 2027 v treh nemških mestih, Düsseldorfu, Gelsenkirchnu in Mannheimu. Kanadski premier Mark Carney je medtem napovedal, da Kanada na mladinskem SP, ki bo od 26. decembra do 5. januarja v Edmontonu in Red Deeru, ne bo dovolila nastopa reprezentancama Rusije in Belorusije.

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"Dokler Rusija in Belorusija podpirata to nezakonito, neupravičeno in grozljivo vojno v Ukrajini, noben njun športnik ne bo zastopal svoje države v Kanadi," je dejal Carney.

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Slovenska hokejska zveza se za zdaj ne bo opredeljevala do morebitnega bojkota tekem z Rusijo. Njen generalni sekretar Dejan Kontrec poudarja spoštovanje odločitev pristojnih institucij, obenem pa razume pomisleke organizatorjev, reprezentanc in sponzorjev. Želi si predvsem, da bi se razmere umirile in bi šport lahko normalno deloval.

Razlagalnik

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je krovna svetovna organizacija, ki upravlja hokej na ledu in inline hokej po vsem svetu. Ustanovljena je bila leta 1908 v Parizu pod imenom Ligue Internationale de Hockey sur Glace, njen glavni cilj pa je širjenje, razvoj in vodenje tega športa na mednarodni ravni ter organizacija svetovnih prvenstev.

Mednarodno športno razsodišče (CAS) s sedežem v Lozani v Švici je neodvisna institucija, ustanovljena leta 1984 za reševanje sporov, povezanih s športom, po pravni poti. Deluje kot vrhovno arbitražno sodišče za športne zadeve, ki rešuje spore med športniki, zvezami, klubi in sponzorji ter zagotavlja pravično uporabo pravil v mednarodnem športu.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
04. 11. 2026 14.50
Samo,da je Izrael.
Odgovori
0 0
Lopov975
04. 11. 2026 14.41
obup. Hujši kot otroci
Odgovori
+1
1 0
Roadkill
04. 11. 2026 14.35
Škoda za škodo
Odgovori
0 0
petb
04. 11. 2026 13.47
Če bi za ZDA in Izrael imeli enaka merila, jih že od II. svetovne vojne ne bi bilo poleg.
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+0
1 1
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